La maldición de Nickelodeon: todos los actores y actrices que tuvieron un trágico final tras su paso por el canal de entretenimiento

Durante las últimas semanas, las figuras que en su momento brillaron en la pantalla de Nickelodeon han estado en el punto de la mira por su presente personal y profesional. Debido a las controversias generadas, los cibernautas iniciaron un gran debate en las redes sociales.

Dentro del debate en cuestión, algunos usuarios destacaron con imágenes el antes y el después de los actores y las actrices que sobresalieron de mara significativa en Nickelodeon. Esto cuando formaron parte de series o películas de renombre.

El antes y el después de las estrellas de Nickelodeon que dejó a todos en shock

Tylor Chase, un actor que saltó a la fama en Nickelodeon por interpretar a Martín Qwerly en la serie El Manual de Supervivencia Escolar de Ned, una ficción que fue emitida entre el 2004 y el 2007. Pese al reconocimiento que recaudó desde muy temprana edad, la suerte no lo acompañó conforme fueron pasando los años.

El lamentable antes y después del actor Tylor Chase.

En los últimos días, se dio a conocer que, a sus 36 años, Tylor Chase vive en situación de calle. No obstante, el padre de Chase confesó en el medio internacional Page Six que a su hijo le diagnosticaron esquizofrenia y trastorno bipolar. Esto, sumado al consumo excesivo de sustancias, dio como resultado el estado en el que se encuentra actualmente el actor.

Amanda Bynes, una de las mayores estrellas infantiles y juveniles de Nickelodeon. Fue la figura principal de The Amanda Show y All That. Luego, formó parte de What a Girl Wants, She’s the Man y Hairspray.

Hoy, Amanda Bynes tiene 39 años y, según los fanáticos que en su momento siguieron de cerca su carrera, luce irreconocible. La actriz estuvo expuesta desde muy joven, por lo cual reconoció que fue diagnosticada con trastorno bipolar. Después de su paso por Nickelodeon, también aceptó que tuvo un problema con las sustancias que en el pasado ingirió.

Amanda Bynes tras su paso por Nickelodeon.

Ariana Grande, formó parte de Nickelodeon desde el 2010 hasta el 2014 en las series Victorious y Sam & Cat, ficciones que impulsaron su carrera artística y le abrieron múltiples puertas dentro de la industria cinematográfica y musical.

Pese a la fama y el reconocimiento mundial que se ganó a sus 32 años, Ariana Grande está siendo fuertemente criticada en la actualidad por su apariencia física. Algunos fanáticos de la actriz y cantante aseguran que atraviesa por un problema de alimentación severo, pero lo cierto es que ella alega estar en muy buenas condiciones.

Ariana Grande tras su paso por Nickelodeon.

Aaron Carter, aunque no fue un actor fijo de Nickelodeon, destacó de manera significativa en giras y especiales del canal. Además, formó parte de Figure It Out y All That.

El actor, que se relacionó de manera directa con Nickelodeon en los años 90, impulsó rápidamente su carrera artística, pero con el paso de los años, sufrió adicciones y graves problemas de salud mental, lo cual llevaron a su deterioro físico.

Antes y después de Aaron Carter.

Aaron Carter de 34 años, falleció durante el año 2022 por ahogamiento y, normalmente, su trayectoria suele ponerse de ejemplo cuando se habla sobre las repercusiones o el impacto de la fama a muy temprana edad.