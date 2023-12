La increíble apariencia de Kim Basinger a sus 70 años

Kim Basinger se ha convertido en una de las actrices más talentosas de Estados Unidos. Su innegable habilidad frente a cámara y su notable belleza la han posicionado como una figura influyente en la industria del cine de Hollywood.

El punto máximo de su carrera llegó en 1997, cuando recibió el reconocimiento de la Academia al obtener el premio por su destacado papel en la película Los Ángeles al desnudo. Este logro no solo fue un testimonio de su talento actoral, sino también una confirmación de su estatus en la élite de Hollywood.

Los Ángeles al desnudo Foto: Curtis Hanson

Kim ha explorado una amplia gama de géneros, desde dramas atrapantes hasta divertidas comedias, dejando una huella imborrable en la industria del cine. Pero eso no es todo, además de su exitosa carrera actoral, ha incursionado con éxito en la producción cinematográfica, demostrando su habilidad no solo frente a la cámara, sino también detrás de ella.

Los Ángeles al desnudo Foto: Curtis Hanson

Fuera del ámbito del séptimo arte, se ha distinguido por su compromiso con causas sociales y su activismo en defensa de los derechos de los animales. A lo largo de los años, ha abogado por cuestiones que van más allá del mundo del cine, consolidándose como una figura respetada y comprometida.

¿Cómo luce Kim Basinger y qué fue de su vida?

Kim Basinger ha llevado una vida relativamente tranquila en los últimos años. Se ha centrado en su familia y su activismo por los derechos de los animales. El pasado 8 de diciembre cumplió 70 años, pero sigue más activa que nunca.

Kim Basinger a sus 70 años. Foto: web

En 2018, se divorció de su segundo marido, el actor Alec Baldwin. La pareja tuvo una hija en común, Ireland, que actualmente tiene 27 años. Estuvieron juntos durante 9 años, desde 1990 hasta 2002. Se conocieron en el rodaje de la película Licence to Kill en 1989 y se casaron en 1993.

Basinger ha hablado abiertamente sobre su lucha contra la agorafobia, un trastorno de ansiedad que le provoca miedo a los espacios abiertos. En 2019, lanzó un libro autobiográfico titulado “Living Beauty: My Story”, en el que habla sobre su vida y su carrera, así como sobre sus problemas de salud mental.

Kim Basinger a sus 70 años. Foto: web

En el ámbito profesional, ha trabajado en un par de proyectos. En 2020, participó en la película independiente The Pale Blue Eye, dirigida por Tim Blake Nelson. En 2022, apareció en la serie de televisión The Old Man, protagonizada por Jeff Bridges.