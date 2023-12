Julia Roberts reveló su experiencia con una de las drogas más peligrosas: “Fue agradable, no voy a mentir”

Julia Roberts es una de las figuras más destacadas y populares de la industria cinematográfica hollywoodense. Alcanzó la fama en la década de 1990, y desde entonces no ha hecho más que crecer en admiradores y ser reconocida por la crítica especializada.

Su papel más icónico es el de Vivian Ward en Pretty Woman, por el cual recibió su primera nominación al Premio de la Academia. Asimismo, ganó el Premio Oscar a la Mejor Actriz por su actuación en Erin Brockovich, donde interpretó a la asistente legal de la vida real que luchó contra una importante corporación energética.

Pretty Woman

A lo largo de su carrera, Julia Roberts ha recibido numerosos elogios por sus contribuciones a la industria cinematográfica, incluyendo premios Globo de Oro, premios BAFTA y nominaciones a múltiples Premios de la Academia.

Julia Roberts en Dejar el mundo atrás.

Su último trabajo fue en la película Dejar el mundo atrás, junto a Ethan Hawke. La misma llegó a Netflix el pasado 8 de diciembre, y desde entonces se configura como uno de los estrenos principales dentro de la plataforma de streaming.

Julia Roberts y su experiencia con hongos psicodélicos

En el marco del estreno de su película en Netflix, Julia Robert visitó el programa de Andy Cohen, Watch What Happens Live With Andy Cohen. En medio de la conversación, aquel le preguntó cuál fue su experiencia más “dura” con drogas, a lo que ella sorprendió con su respuesta.

Julia Roberts

Roberts explicó que había probado los hongos psicodélicos en la década de 1990, cuando era una joven actriz que comenzaba su carrera. Dijo que estaba en una fiesta con amigos y que alguien le ofreció probarlos: “Me sentía curiosa”, dijo y agregó: “Quería ver qué pasaba”.

Hongos psicodélicos Foto: natgeo

La actriz contó que la experiencia fue “agradable”. Dijo que sintió una conexión con la naturaleza y que tuvo una mayor comprensión de sí misma: “Fue una experiencia muy agradable, no voy a mentir”, expresó y concluyó: “No me arrepiento de haberla tenido”.

¿Qué son los hongos psicodélicos?

Los hongos psicodélicos son hongos que contienen sustancias psicoactivas, como la psilocibina, la psilocina y la baeocistina. Estas sustancias actúan sobre el cerebro, alterando la percepción, el pensamiento y el estado de ánimo.

Hongos psicodélicos Foto: web

Los hongos psicodélicos pueden desencadenar un episodio psicótico, es por tanto que, son ilegales en la mayoría de los países. Los posibles efectos secundarios pueden incluir: náuseas y vómitos, agitación o ansiedad, paranoia o delirio.