La aparición de Julio Iglesias en The Crown que dejó pasmados a los fans.

The Crown, la serie británica ganadora de numerosos premios que sigue la vida de la reina Isabel II desde los años 40 hasta los tiempos modernos, acaba de estrenar la primera parte de su sexta y última temporada.

En la nueva entrega de esta producción se hace particular foco en la vida de Lady Di, a quien interpreta desde la quinta temporada la actriz Elizabeth Debicki. En los primeros cuatro episodios que se estrenaron, la Princesa Diana y Dodi Fayed disfrutan de su floreciente relación, hasta que un fatídico viaje en auto tiene consecuencias devastadoras.

El tercer episodio es uno de los más importantes de esta nueva temporada, dado que es cuando ocurre el fatídico accidente. Sin embargo, un par de escenas antes ocurre un hecho que llamó poderosamente la atención de los fans: la mención de Julio Iglesias.

The Crown, sexta temporada. Foto: Netflix

Tras una fallida cena en un restaurante en París dada la presión de los paparazzis, Diana y Dodi se dirigen a su hotel. Una vez en la habitación, él decide sacar de su bolsillo un anillo de compromiso mientras suena de fondo música romántica. “¿Qué es esto?”, le pregunta ella, a lo que él responde: “Tu favorito, Julio Iglesias”.

The Crown Foto: Netflix

Se trata de la canción “When You Tell Me That You Love Me” interpretada por el madrileño Julio Iglesias y Dolly Parton, una hermosa versión del clásico de Diana Ross que se lanzó en 1994.

¿Cuándo se estrenará la segunda parte de la sexta temporada de The Crown?

La segunda parte de la sexta temporada de The Crown, es decir, el final definitivo, llegará al catálogo de Netflix el próximo 14 de diciembre. Se tratará de uno de los estrenos más esperados de fin de año, en el que se espera que la plataforma de streaming sea sacudida con la emoción de sus usuarios.