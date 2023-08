Jennifer Lawrence invitó a salir a un hombre, pero todo salió mal: “Estoy casado”

Corría el año 2012 cuando Jennifer Lawrence se consagraría como toda una estrella gracias a su papel protagónico en Los juegos del hambre. Si bien contaba con una nominación previa al Oscar, su éxito llegaría con el inicio de la saga basada en los libros de Suzanne Collins.

La nacida en Indiana Hills, Kentucky, se consagró entre los años 2015 y 2016 como la actriz mejor paga de Hollywood, dado que sus películas - las cuales eran muchas por aquel entonces - estaban destinadas al éxito, con recaudaciones por encima de los 6 mil millones de dólares.

Jennifer Lawrence Foto: archivo

Si bien en el 2019 decidió tomar una pausa, luego de la pandemia regresó de la mano de producciones para plataformas de streaming. Es de esta forma que, en el 2021 protagonizó Don´t look up junto a Leonardo DiCaprio, con quien recibió críticas mixtas. Sus últimos trabajos fueron como productora de las películas Causeway y No hard feelings, del 2022 y 2023 respectivamente.

El incómodo momento de Jennifer Lawrence

En una entrevista con Seth Meyers para el programa de televisión Late Night with Seth Meyers, Jennifer Lawrence protagonizó un momento que no solo ella recordará para siempre, sino, también, la audiencia.

Al borde de ruborizarse, la actriz de Los juegos del hambre le confesó al actor y presentador de televisión que gustaba de él y que un día decidió apostar a su amor, pero… no todo salió como esperaba.

Jennifer Lawrence y Seth Meyers Foto: NBC

“Me gustabas…”, arrojó Lawrence, quien continuó: “Tenía todo un plan armado. Estuve toda una semana diciéndome ‘él me va a invitar a salir’, pero también diciendo ‘lo voy a invitar a salir yo’”.

Acto seguido, la actriz aseguró que ella se había inventado todo un romance con Meyers en su cabeza. “Estaba probándome vestuario y tenía todo un plan con el que te iba a invitar a salir”, le dijo aquella al conductor, “le conté a la señora del vestuario de que te iba a invitar y que te iba a pedir el telefono, a lo que ella me dijo ‘Cariño, está casado’”.

Jennifer Lawrence y Seth Meyers Foto: NBC

Ante la anécdota de Lawrence, Meyers estalló de la risa, al igual que el público presente en el estudio de televisión. Por su parte, la actriz se mostró más que divertida al recordar este incómodo momento de su vida.