Jennifer Lawrence brilló en Cannes con un vestido Dior pero llamó la atención por un detalle en sus pies

Jennifer Lawrence es una de las actrices más reconocidas del mundo. Su salto a la fama fue por las películas de Los Juegos del Hambre, dando paso a otras interpretaciones suyas que dejaron a todos boquiabiertos. La famosa asistió a Cannes y deslumbró con su elección.

Jennifer Lawrence, elegante como siempre, arribó a la alfombra roja de Cannes a tono. La famosa usó un vestido de Dior con el que parecía una princesa. El mismo llega hasta los pies, por lo que no se pueden ver los zapatos, posee un escote cuadrado fruncido y unas tiras algo anchas con los que se sujeta en los hombros. Un toque especial de este diseño es una capa que pasa sobre los brazos a modo de abrigo.

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence no sumó demasiado a su look. Se puede observar una gargantilla plateada con brillantes, el pelo suelto, ojos muy tranquilos y labios rojos a tono. Sin embargo, hay un detalle más que no pasó desapercibido a la hora de observar el outfit de la actriz de Hollywood.

Jennifer Lawrence en Cannes Foto: Gtres

Cuando Jennifer Lawrence comenzó a bajar las escaleras de la alfombra roja, se pudo observar un detalle en sus pies. La famosa llevaba unas ojotas o chanclas color negro, las mismas que se utilizan para ir a la playa o piscina. Sin duda impactó a todos con esta decisión.

Jennifer Lawrence en Cannes. Foto: Gtres

Sin preocupaciones y muy cómoda, Jennifer Lawrence estuvo vestida por Dior pero con unas ojotas que, sin duda, nadie se hubiera puesto en esta ocasión. Ella las llevó con mucha elegancia y sin ningún tipo de problema. Inevitablemente todos están hablando de esto.

Jennifer Lawrence no es la única

Las alfombras rojas suelen ser muy bonitas pero también cansadoras para los pies. Es por esto que, a lo largo de los años, muchas famosas se han quitado los zapatos para caminarlas o bien optaron por unos zapatos más cómodos.