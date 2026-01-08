La serie Heated Rivalry se convirtió en un fenómeno global después de su estreno mundial, mismo que se produjo el 28 de noviembre de 2025. Incluso, Hudson Williams y Connor Storrie, los protagonistas de tal ficción, confesaron que antes de dicho proyecto no trabajaban dentro del mundo cinematográfico, pero gracias al éxito de la producción, sus respectivas carreras finalmente despegaron.

Ahora bien, en medio de la euforia que hay por todos los temas que respectan a Heated Rivalry, Hudson Williams asistió al aclamado programa estadounidense The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y protagonizó un icónico momento en vivo que, rápidamente, se volvió viral en las redes sociales.

La serie Heated Rivalry se estrenará en la pantalla de HBO Max.

El icónico momento de Hudson Williams y Jimmy Fallon en vivo

Tal como se pudo apreciar en la transmisión en vivo del formato referido, en un determinado momento de la entrevista, Hudson se dispuso a enseñarle al presentador Jimmy Fallon cómo hacer los calentamientos de hockey (deporte que tiene un protagónico importante en la serie Heated Rivalry).

La situación mencionada capturó la atención de todos debido a la postura que ambos debían hacer para realizar el simulacro en cuestión. No obstante, en modo de gracia, el protagonista de Heated Rivalry le mandó un saludo a su mamá, acto que generó risa entre los espectadores.

Jimmy Fallon y Hudson Williams de Heated Rivalry.

Al instante, Williams dominó las tendencias globales en X y, dentro de tanto, los cibernautas decían: “Hudson puso en cuatro a Jimmy Fallon”, de forma humorística, para referirse lo ocurrido en vivo.

En otro orden de ideas, el actor habló sobre la segunda temporada de Heated Rivalry, y sorprendió a los fanáticos con una llamativa confesión. Concretamente dijo: “Hay algunos malvados. Hay villanos enormes. Si la primera temporada es una batalla interna, la segunda es más bien una batalla externa... ¡Y todos mueren!”.

De tal manera, las expectativas puestas sobre la segunda edición de Heated Rivalry incrementaron de forma significativa. Por el momento, no hay fecha exacta de lanzamiento, pero se espera que sea a fines de 2026 o principios de 2027. Mientras los hechos se esclarecen, la primera edición se podrá ver en Argentina en febrero, por HBO MAX.