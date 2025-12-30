Filtran imágenes desgarradoras de Tylor Chase, el actor de Nickelodeon, tras ser internado y el shock es total

Después de alcanzar la fama a través de la pantalla de Nickelodeon, se dio a conocer que Tylor Chase vive en situación de calle. Como es de suponer, los fanáticos viralizaron el hecho por medio de las redes sociales en busca de ayuda para el actor infantil y, fue entonces, cuando su excompañero Daniel Curtis Lee, accionó al respecto.

Daniel hospedó a Tylor Chase en un hotel mientras buscaba ayuda profesional para él, pero en el proceso, la exfigura de Nickelodeon se escapó del lugar. Tras dar con su paradero y, mediante la ayuda de Curtis Lee, el exactor infantil fue internado en un hospital psiquiátrico.

Tylor Chase cuando figuraba en Nickelodeon.

Dentro del lugar en cuestión, Tylor Chase permaneció 72 horas y, sus familiares y amigos, habían evaluado la posibilidad de ingresarlo a un centro de desintoxicación tras el alta correspondiente. Sin embargo, durante las últimas horas, el medio internacional TMZ reveló que el actor volvió a las calles de Riverside.

En ese contexto, TMZ aclaró que no hay nada que la policía pueda hacer para ayudar a Tylor debido a las leyes de California. Aunado a ello, Daniel Curtis Lee también explicó que la exfigura de Nickelodeon debe dar su consentimiento para poder recibir ayuda profesional y, en caso de que no lo haga, sus familiares y amigos no pueden intervenir.

En tanto la noticia se viraliza por la web, TMZ informó las nuevas y desgarradoras imágenes de Tylor Chase durmiendo nuevamente en la calle y, como es de suponer, tal escena conmovió a miles.

Qué dicen los padres de Tylor Chase sobre el actual estado de su hijo

El padre de Chase confesó en el medio internacional Page Six que a su hijo le diagnosticaron esquizofrenia y trastorno bipolar. Esto, sumado al consumo excesivo de sustancias, dio como resultado el estado en el que se encuentra actualmente el actor.

Tylor Chase en la actualidad.

Por su parte, la mamá de la exfigura de Nickelodeon también fue consultada al respecto y, lejos de evadir el tema, ella respondió de manera contundente: “Tylor necesita atención médica, no dinero. Pero él la rechaza”.