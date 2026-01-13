Escándalo con un actor de High School Musical: fue detenido por cargos graves y los fans no lo pueden creer

La carrera de Matt Prokop, recordado por su participación en High School Musical 3, volvió al centro de la atención pública tras ser detenido por las autoridades de Texas. El actor fue arrestado el 24 de diciembre de 2025, pero el hecho se filtró recientemente. En la actualidad, permanece bajo custodia en la cárcel del condado de Victoria, acusado de un delito de segundo grado relacionado con la posesión de pornografía infantil.

Según la información confirmada por funcionarios del condado y citada por el medio People, la causa principal se suma a otros cuatro cargos menores que agravan la situación legal del actor de High School Musical. Entre ellos figuran la violación de una orden de protección vigente, evasión de arresto y dos episodios de resistencia a la autoridad. Por el momento, el proceso judicial no tiene fecha de audiencia establecida.

Matt Prokop en High School Musical.

Un pasado marcado por denuncias y controversias

De acuerdo con Page Six, el actor de 35 años continúa detenido sin derecho a fianza, una medida que refleja la seriedad de las imputaciones. El caso generó un fuerte impacto mediático debido a que el actor construyó su imagen pública dentro del universo Disney, con trabajos dirigidos principalmente a audiencias infantiles y adolescentes.

Prokop alcanzó notoriedad interpretando a Jimmie Zara, un entusiasta miembro del equipo de baloncesto, en la tercera entrega de High School Musical. También tuvo participaciones en series como Hannah Montana, Geek Charming, Good Luck Charlie y otros títulos populares, antes de alejarse progresivamente de la industria.

Graves acusaciones contra Matt Prokop.

Por otro lado, es bien sabido que los antecedentes personales del actor ya habían generado preocupación en el pasado. Más exactamente durante el 2014, cuando su entonces pareja, la actriz Sarah Hyland, obtuvo una orden de restricción tras denunciar episodios de violencia física y amenazas. Más de una década después, Hyland habló públicamente sobre las secuelas emocionales de aquella relación en una entrevista con Variety, destacando la importancia de visibilizar este tipo de experiencias.

A esta nueva causa también se sumó el testimonio de Lucy, exprometida del actor, quien reaccionó públicamente tras la detención. En declaraciones a Page Six, aseguró que aún enfrenta las consecuencias de años de abuso y que actualmente se encuentra enfocada en su recuperación personal, acompañada por su entorno cercano.

Matt Prokop con Zac Efron en High School Musical.

Mientras la investigación sigue su curso, el caso de Matt Prokop vuelve a abrir el debate sobre el contraste entre la imagen pública de las exestrellas infantiles y las graves acusaciones que, con el paso del tiempo, salen a la luz.