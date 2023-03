Ashley Tisdale, Sharpay Evans de High School Musical, sufre una enfermedad autoinmune

Ashley Tisdale es Sharpay Evans en High School Musical, la trilogía adolescente más importante de Disney y un ícono de los ‘00.

Con su “prrr, prrr, mah, mah” Sharpay compró los corazones de millones alrededor del mundo, siendo el glow-up del personaje uno de los más recordados por los fans de Disney, llegando a tener su propio spin-off.

La cantante y actriz Ashley Tisdale le dio vida a la inolvidable Sharpey Evans en la franquicia High School Musical. (Foto:EFE)

La misma suerte corrió Ashley, quien cosechó una fama que se replica en las redes sociales donde tiene una cuenta de Instagram con más de 15.6 millones de seguidores.

Ashley Tisdale Foto: Archivo

En las últimas horas, se viralizó un video en el que la actriz confesó que sufre desde hace muchos años una enfermedad causada por el estrés: alopecia areata.

“Sufro de alopecia areata desde que tengo 20 años” confesó la actriz, quien explicó “Me di cuenta que tenía una pequeña calva justo en la línea del cabello y le pregunté a mi peluquera ‘¿qué es?’ y ella me dijo ‘es alopecia’ y yo no sabía lo que era”.

NPX04 LAS VEGAS (ESTADOS UNIDOS) 22/05/2017.- La actriz estadounidense Ashley Tisdale posa a su llegada a los premios Billboard celebrados en Las Vegas (Estados Unidos) hoy, 21 de mayo de 2017. EFE/Nina Prommer

“Fue entonces que decidí ir a la dermatóloga y ella me diagnosticó alopecia. Es una enfermedad autoinmune y en muchos casos se desencadena por el estrés” continuó relatando Ashley, “Estaba pasando por un período muy estresante” remarcó.

“Luego me volvió a crecer el cabello, pero ha habido un par de momentos en mi vida en los que he vivido eventos muy estresantes en los que he notado que la alopecia reaparece” recordó la actriz, quien confesó: “Solo tenerla y pensar ‘Dios mío, ¿y si empeora?’ puede ser estresante”.

“Descubrí que lo que más me ayudó es la gestión del estrés y por su puesto la meditación” reveló Ashley, quien agregó: “Muy a menudo mi cortisol aumenta porque a veces me estreso sin razón, así que es fundamental saber qué es importante y qué no lo es”.

Por último, la actriz dio un mensaje de apoyo: “Si tienes problemas de alopecia, debes saber que no estás solo”.

¿Qué es la alopecia areata?

La alopecia areata es una enfermedad autoinmune que consiste en la pérdida del cabello en una zona focalizada del cuerpo, generalmente en áreas redondeadas y de tamaño pequeño del cuero cabelludo o de la barba.

Alopecia areata Foto: web

En la alopecia areata la zona de piel afectada tiene un aspecto normal, no existe inflamación, enrojecimiento, descamación ni otro tipo de anomalías, lo cual la diferencia de otras alopecias. Afecta a ambos sexos pero es más común en niños y adolescentes masculinos.

¿Cuál es la causa de la alopecia areata?

La alopecia areata es una enfermedad de origen multifactorial, eso quiere decir que existen diversos factores que pueden influir en su aparición. Suele contar con antecedentes familiares, por lo que se considera que existe predisposición genética.

Otro de los motivos puede ser la inflamación neurogénica, y se ha comprobado que se desarrolla un mecanismo autoinmune al producirse una acumulación de linfocitos T CD8+ alrededor del folículo piloso, lo que tiene como consecuencia una paralización en el desarrollo del pelo y su posterior caída.

Alopecia areata Foto: web

Como causas se pueden identificar otras enfermedades autoinmunes, tales como la enfermedad celíaca, la diabetes mellitus tipo 1 y la artritis reumatoide.