The Boys es una de las series que más adeptos sumó en los últimos años. La historia de superhéroes corruptos y una empresa que lucra con ellos es de lo más visto en Amazon Prime Video, más aún en medio del estreno de la tercera temporada.

Erin Moriarty, Starlight en la ficción, es uno de los personajes más queridos de la serie. La actriz, que con anterioridad había tenido papeles en The Watch (2012), The Kings of Summer (2013) y Blood Father, disfruta del éxito que conlleva su nuevo personaje y es por eso que en las últimas semanas brindó varias entrevistas.

¿Qué dijo Starlight sobre su película favorita?

En un diálogo con su compañera de elenco, Karen Fukuhara, que interpreta a Kimiko, Moriarty reveló cuál es su película preferida y se ganó el corazón de argentinos y argentinas. “Te voy a dar dos opciones. Porque la primera es una película extranjera que no me puedo sacar de la cabeza y es divertida, no es densa, pero a algunas personas no les gustan los subtítulos”, comenzó.

Y agregó: “Así que la primera sería la película argentina Relatos Salvajes y lo digo porque, créanme, es muy divertida, es un poco sexy, un poco salvaje, también extraña pero increíble, es una de mis películas favoritas de la última década”.