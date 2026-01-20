El polémico chiste de Finn Wolfhard, Mike en Stranger Things, sobre la parte íntima de las mujeres que generó repudio

Tras el final de Stranger Things, el nombre de Finn Wolfhard lideró las tendencias globales por un polémico chiste que realizó durante el programa Saturday Night Live. Lo que comenzó como un monólogo humorístico por parte del actor, terminó generando una fuerte reacción negativa en redes sociales.

De acuerdo con la secuencia de los hechos, durante su intervención en el ya mencionado programa, Wolfhard hizo una broma vinculada a la pubertad y a su experiencia personal en los primeros años de la serie. Concretamente, el actor dijo que mientras filmaba Stranger Things descubrió cómo se ve la parte íntima de una mujer y, acto seguido, el equipo de producción adjuntó un clip del Demogorgon como referencia.

Finn Wolfhard en Saturday Night Live.

A los pocos minutos de proyección, el monólogo referido se viralizó en la web. La mayoría de las críticas apuntaron a que el chiste hacía referencia a una etapa en la que Wolfhard aún era menor de edad, lo que encendió el debate sobre los límites del humor televisivo. No obstante, los cibernautas deploraron la forma en la que el intérprete de Stranger Things habría apuntado indirectamente contra las mujeres.

Por su parte, otros usuarios, en cambio, salieron a defenderlo y remarcaron que se trató de un sketch dentro de un show humorístico conocido por su estilo provocador. La situación que respecta a Finn volvió a poner sobre la mesa la velocidad con la que se producen las cancelaciones digitales y cómo un comentario aislado puede desatar una ola de reacciones masivas en cuestión de horas.

Quién es Finn Wolfhard de Stranger Things

Finn Wolfhard construyó una carrera sólida desde muy joven dentro de la industria audiovisual, logrando destacarse tanto en el cine como en la televisión. Su salto a la fama llegó con Stranger Things, donde se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de su generación, pero supo ampliar ese éxito con proyectos variados.

Wolfhard participó en películas de alto perfil como It y It: Capítulo dos, donde mostró un registro más oscuro, y también exploró el doblaje en producciones animadas. Con el paso del tiempo, fue eligiendo papeles que le permitieron alejarse del estereotipo infantil y consolidarse como actor adolescente, al mismo tiempo que incursionó en la música y dio sus primeros pasos detrás de cámara como director.

Finn Wolfhard es uno de los protagonistas de Stranger Things.

Esa combinación de popularidad, versatilidad y búsqueda creativa lo posiciona hoy como una de las figuras jóvenes más activas y observadas de Hollywood.