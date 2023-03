El payaso de “It” tendrá su serie y será dirigida por el argentino Andy Muschietti

It es uno de los clásicos de terror por excelencia, siendo tanto su libro, escrito por Stephen King, como su película, dirigida por el argentino Andy Muschietti, uno de los preferidos por los amantes del género.

Fue en el año 2017 que la película protagonizada por Bill Skarsgård y Jaeden Martell sobre el payaso Pennywise, arrasó en taquilla y se volvió parte de la cultura popular alrededor del mundo, teniendo su secuela en el 2019, aunque la historia contaba ya con un film del año 1990.

El payaso Pennywise de It.

Es así que, HBO Max se propuso lanzar una serie sobre la historia escrita por King, y el proyecto encontró su camino junto a Andy Muschietti quien dirigirá algunos episodios.

Si bien aún no se conoce la sinopsis de la serie que tendrá por nombre Welcome to Derry, se sabe que se situará como precuela de los films del 2017 y 2019, por lo que, se conjetura que tratará sobre los orígenes de It.

Andy Muschietti

“Cuando éramos adolescentes, nos tirábamos a leer capítulos de It de Stephen King hasta que el lomo del libro se rompía. Es una historia épica que va mucho más allá de lo que podríamos haber explorado en nuestras películas. Estamos ansiosos por compartir las profundidades de la novela de Steve, en todo su corazón, humor, humanidad y horror” expresó Muschietti junto a su hermana y productora Bárbara en una entrevista para The Hollywood Reporter.

Desde HBO Max comunicaron: “Estamos encantados de continuar con esta icónica franquicia con los brillantes Andy y Bárbara Muschietti, Jason Fuchs y Brad Caleb Kane”.

¿Qué opina Stephen King sobre la serie de It?

Por su parte, Stephen King arrojó “Estoy emocionado de que la historia de Derry, la ciudad más embrujada de Maine, continúe, y me alegra que Andy Muschietti vaya a supervisar las aterradoras festividades. ¡Globos rojos por todas partes!”.

Stephen King es considerado el rey y maestro del género de terror / Gentileza

¿De qué trata It, la película?

Sinopsis: Varios niños de una pequeña ciudad del estado de Maine se alían para combatir a una entidad diabólica que adopta la forma de un payaso y desde hace mucho tiempo emerge cada 27 años para saciarse de sangre infantil.

Tráiler:

¿Qué películas dirigió Andy Muschietti?

2013: Mamá

2017: It

2019: It: Chapter Two

2023: The Flash

2025: The Time Machine

¿Dónde nació Andy Muschietti?

Andy Muschietti nació el 26 de agosto de 1973 en Mataderos, provincia de Buenos Aires, Argentina.

¿Que estudió Andy Muschietti?

Andy Muschietti, es director y guionista graduado de la Universidad del Cine. Es conocido por su trabajo en películas particularmente de terror como la aclamada Mamá (2013), basada en su cortometraje homónimo, e It (2017) y su secuela, adaptaciones de las novelas de Stephen King.

Andy Muschietti

¿Qué hace It con los niños?

En las películas de It, dirigidas por Andy Muschietti, se vuelve a narrar la historia de un monstruo cambiaformas que persigue e incluso mata a los niños de la pequeña ciudad de Derry, en Maine, Estados Unidos.

El payaso Pennywise de It.

¿Por qué It vuelve cada 27 años?

It, el monstruo cambiaformas, se despierta cada 27 años para alimentarse de fobias y miedos de los niños de la ciudad de Derry, Estados Unidos.