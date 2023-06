El entrenamiento hardcore de Halle Bailey para La sirenita que te dejará con la boca abierta

Halle Bailey es una de las actrices del momento gracias a su papel de “Ariel” en el live-action de La sirenita. Su actuación encantó entre los fans de Disney, Estudio que cumple 100 años desde su creación.

A raíz de su aniversario, el Estudio del ratón reversionó algunos de sus clásicos y escogió a la joven actriz y cantante estadounidense para dar vida a una de las princesas preferidas en el mundo.

(L-R): Scuttle (voiced by Awkwafina), Flounder (voiced by Jacob Tremblay), and Halle Bailey as Ariel in Disney's live-action THE LITTLE MERMAID. Photo courtesy of Disney. © 2023 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved. Foto: Disney

Si bien en un principio Halle generó controversia en el papel de “Ariel”, debido a que es afrodescendiente, su actuación maravilló a los espectadores, quienes en su mayoría aceptaron que la habían prejuzgado.

Halle Bailey y un entrenamiento no pensado para princesas

Disney es sin dudas uno de los Estudios más importantes, sino el más. Es por tanto que, sus exigencias hacia los equipos de producción, distribución y actores que dan vida a los personajes tan entrañables, son altas.

Sin embargo, a Halle Bailey no parecería haberle asustado este hecho. Su compañero de elenco Jonah Hauer-King, quien interpretó a “Príncipe Eric”, aseguró: “Durante el rodaje estaba ella me impresionaba. Me impresionó mucho que se ocupe de todo con tanta amabilidad y elegancia. Cuanto más trabajaba con ella, más me daba cuenta de lo increíble que era y de lo nacida que estaba para el papel”.

(L-R): Jonah Hauer-King as Prince Eric and Halle Bailey as Ariel in Disney's live-action THE LITTLE MERMAID. Photo courtesy of Disney. © 2023 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved. Foto: Disney

Jonah dio con la tecla, porque Halle es verdaderamente una guerrera en el set. La actriz dedica su vida a los personajes que interpreta, y prueba de ello es el entrenamiento hardcore al que se sometió para preparar a “Ariel”.

En unas fotografías compartidas a través de Instagram y que luego se viralizaron en Twitter, se puede ver a la joven Halle practicando un ejercicio muy poco común y realmente impactante. La actriz se colocó un arnés con peso para ejercitar su cuello.

Halle Bailey y su entrenamiento hardcore. Foto: Twitter

Los comentarios en las redes sociales fueron en su mayoría de asombro, ya que, la práctica de la actriz parece salida de una película de terror. Sin embargo, lejos está de tratarse de un asunto tenebroso. Este tipo de ejercicios es utilizado para mejorar la postura, estirar los músculos del cuello y darle fuerza a la zona.