Dónde ver Homo Argentum online: cuándo llega la película de Guillermo Francella al streaming

Desde su estreno, Homo Argentum no ha parado de dar de qué hablar. La película donde Guillermo Francella se desdobla en 16 personajes es uno de los estrenos más exitosos de lo que va del 2025 y promete seguir rompiendo récords. Pero ¿cuándo llega a las plataformas de streaming?

Durante su primera semana en salas de cines, Homo Argentum reunió más 330 mil espectadores en todo el país y ha generado una nueva grieta tanto en el público como entre los actores argentinos y hasta en la política nacional.

"Homo Argentum", la nueva película de Guillermo Francella (Prensa Disney/ Pampa Films).

La nueva película de Francella está dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat. Desde su estreno, Homo Argentum ha dado mucho de qué hablar, debido a que plantea una radiografía del “ser argentino” aunque para muchos este es el foco de debate. Sin embargo, pese a las críticas negativas, en solo 2 días la película había vendido 185.055 entradas de cine.

Cuándo llega Homo Argentum al streaming: dónde se podrá ver online

Homo Argentum logró el tercer mejor arranque de todo 2025 y está cerca de incorporarse en la lista de las 20 más taquilleras del año, con apenas menos de una semana en proyección en cines. Además, ya se habla de su llegada a las plataformas de streaming.

Foto: web

Según trascendió en varios portales de noticias, Homo Argentum tendrá su debut en Disney+, productora que posee los derechos de la película, y estará disponible para sus suscriptores. Aunque hasta el momento no ha trascendido información acerca la fecha exacta en que se cargará digitalmente a la plataforma.

Generalmente, las películas de Disney+ se suman al catálogo de la plataforma de streaming entre 70 y 100 días después de su estreno en la pantalla grande. Aunque, como ha sucedido con otros casos, la posibilidad de que la película se publique, antes, entre los 40 y 60 días posteriores al estreno está presente. Sin embargo, la plataforma deberá determinar y anunciar públicamente esta decisión. Por el momento, se espera que siga sumando visitas en salas de cines durante algunas semanas.