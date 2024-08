Dónde ver gratis la serie Máxima: en qué canal de televisión se transmitirá el primer capítulo

Máxima, la serie sobre la reina de Países Bajos, llegó a MAX el pasado 15 de agosto. Por tanto, conoceremos a mayor detalle la historia de amor entre Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro.

“Yo no sabía nada de la vida de ella. Entonces, leer todo el guion fue para mí descubrir todo (...) En la época de los 90, una mujer en finanzas y cerca de la bolsa de Wall Street. También en una época donde ella tenía 30 y no estaba casada, estaba en Nueva York, no tenía hijos, viste era muchas cosas que me sorprendieron que ella haya hecho. Después de conocerse que se haya casado a los dos años y que ella en dos años haya aprendido holandés y haya contestado a la prensa de Países Bajos en el idioma de ellos. Un montón de cosas que requieren de una fuerza y de tener los principios muy claros, ella salió a dar explicaciones de por qué su padre no estaba ese día ahí.”, detalló Delfina Chaves, protagonista de la serie, durante una nota con Vía País.

La serie biográfica contará con seis capítulos que se estrenarán cada jueves por MAX. Sin embargo, un canal argentino tendrá la posibilidad de pasar al aire uno de sus capítulos.

Qué canal de TV pasará un episodio de Máxima

El canal que tendrá la posibilidad de presentar uno de los capítulos es Telefé, la cadena casa de algunos realities como Gran Hermano y Survivor, Expedición Robinson 2024.

Varios de los concursantes del último Gran Hermano volverán a Telefe.

El capítulo que presentarán al aire es el primero. En este (alerta spoilers), la pareja tiene sus primeros acercamientos. Cuando la economista participó de una fiesta en Sevilla (España), tuvo la oportunidad de hablar con Guillermo, quien quedó impresionado en su primer contacto.

Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro de los Países Bajos.

Tras bailar y conversar en la reunión, el príncipe decidió invitarla a diferentes salidas. Incluso, cuando Máxima regresó a Nueva York, el príncipe comenzó a realizar viajes interrumpidos para encontrarse con ella.

Imagen de la serie Máxima, estrenada en MAX (Prensa Max).

Por tanto, este capítulo dará un primer avistamiento de cómo comenzó su historia de amor. Un trayecto marcado por impresiones confusas y enamoramiento.

Cuándo se verá el primer capítulo de Máxima en Telefe

El canal de las tres pelotas emitirá el primer episodio de Máxima este 23 de agosto a las 23.45 horas. Si quieres ver todos los capítulos, puedes verlo a través de MAX, que los publicará todos los jueves.