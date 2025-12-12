Durante las últimas horas, Diego Torres encabezará un inolvidable show en vivo y, el mismo, se transmitirá por una de las plataformas de streaming más consumidas del mundo. De acuerdo con la información ya oficializada, el artista impactará con su música este viernes 12 de diciembre en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Desde las 21 horas, el cantante promete robarse el corazón de miles en el quinto y último concierto del año que hace dentro del Movistar Arena. Los eventos, previamente organizados en tal espacio, cerraron con las entradas agotadas, lo cual remarcó el impacto que tiene Diego Torres en la Argentina.

Por dónde se transmitirá el concierto en vivo de Diego Torres

Debido al revuelo generado con sus respectivas presentaciones, Disney+ decidió transmitir en vivo el concierto pertinente y, la transmisión especial, se titulará como Diego Torres Sinfónico.

La ejecución de la transmisión estará a cargo de El bajo Producciones y en esta se destacará al artista mientras interpreta distintas versiones de sus canciones más emblemáticas en compañía de una orquesta en vivo. Tras el evento referido, Diego Torres Sinfónico quedará disponible en la plataforma de Disney+ para quienes quieran revivir el momento.

Este tan esperado show que Diego Torres dará y que será transmitido por Disney+, llegará como parte del cierre de “Mejor que ayer”, la exitosa gira que ejecutó el artista en Chile, España y Argentina. Con este gran recorrido artístico, el cantante demostró nuevamente ser uno de los músicos más populares de América Latina.

En la actualidad, Diego Torres cuenta con diez álbumes de estudio, dos recopilatorios y tres discos en vivo, mismos que le permitieron ser aclamado durante el transcurso de su carrera con prestigiosos premios nacionales e internacionales. Eso sin contar las grandes colaboraciones que ha realizado con músicos de renombre como Rubén Blades, Juan Luis Guerra, Mercedes Sosa, Carlos Vives, Fonseca y Carlos Santana.