En qué plataforma de straming ver Toda la Verdad, la nueva serie de misterio de 6 capítulos que apunta a ser un éxito total

Antes de finalizar el año, las plataformas de streaming más consumidas del mundo empezaron a lanzar nuevas ficciones que, sin duda alguna, han dejado a más de uno en shock. Tal es el caso de Disney+, servicio que se impondrá este 10 de diciembre con una serie que apunta a ser un éxito global.

Se trata de Toda la Verdad, una serie que contará con 6 capítulos en total, mismos que se estrenarán de manera inmediata a través de Disney+. Además, desde la plataforma se subraya que la propuesta audiovisual sugerida, originalmente titulada como The Truth, es de misterio, drama y tiene elementos de comedia negra.

Sin lugar a dudas, esta nueva apuesta de Disney+ se nivelará con otras tantas ficciones lanzadas por Netflix y Prime Video en días anteriores y, lo que es mejor aún, planea destronar a varias producciones dentro de las tendencias globales.

La nueva serie de Disney+ cuenta con 6 episodios en total.

De qué trata la serie Toda la Verdad

Según la reseña de Disney+, la historia central de esta serie nos presenta a Lee Raybon, un excéntrico y obsesivo periodista cuyo único objetivo es desenterrar secretos que nadie quiere revelar. Su vida se vuelve caótica después de investigar la muerte de Dale Washberg.

Más exactamente, Raybon descubre que la muerte de Washberg está conectada a una poderosa familia y vinculada a una red de traición y encubrimiento que abarca décadas. La serie de Disney+ se convierte en una persecución frenética para exponer las verdades, mientras el protagonista lucha por su vida.

La nueva apuesta de Disney+ no da tregua, puesto que explora dilemas morales de quienes buscan la justicia y el precio desgarrador que pagan por ella. Este es un thriller psicológico que te mantendrá al borde del asiento. Cada episodio revela una nueva capa de intriga que demuestra por qué Toda la Verdad será uno de los éxitos más destacados del 2025.

La serie recomendada se llama Toda la Verdad.

Reparto de la serie Toda la Verdad

Ethan Hawke como Lee Raybon.

Tim Blake Nelson como Dale Washberg.

Kyle MacLachlan.

Jesse Williams.

Scott Glenn.

Keith David.

Tráiler de la serie Toda la Verdad