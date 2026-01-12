“Desde que tenías 13”: el incómodo momento de Gaten Matarazzo, Dustin en Stranger Things, con una fan de 40 años

Gaten Matarazzo se apoderó nuevamente de las tendencias globales en X tras el final de Stranger Things 5. El actor estadounidense capturó la atención de todos cuando reveló el perturbador momento que vivió con una mujer de más de 30 años.

El hecho ocurrido durante la emisión del podcast Inside of You with Michael Rosenbaum, cuando Gaten compartió la inquietante anécdota que, hasta la fecha, no ha podido olvidar. Concretamente, el intérprete de Dustin Henderson contó que una mujer de 40 años le confesó lo siguiente: “‘Estoy enamorada de ti desde que tenías 13 años’. Y yo le dije: ‘Qué maldita sea’”.

Gaten Matarazzo en Stranger Things.

Luego, Matarazzo continuó con el relato: “Ella se puso down con mi reacción. Me dijo: ‘Soy consciente de la diferencia de edad’... su hija estaba con ella, y su hija le dijo: ‘Mamá, ¿qué demonios?’. Lo juro por Dios". Como es de suponer, al actor le sorprendió e incomodó la confesión de la mujer, al punto de no poder olvidar lo ocurrido.

Gaten Matarazzo, actor principal de Stranger Things.

El video filtrado de Gaten Matarazzo en una discoteca que dejó a todos en shock

El reconocido actor estadounidense fue filmado en una discoteca en Atlanta y la grabación capturó la atención de todos.

Aunque los hechos se originaron hace poco más de 48 horas, recientemente un cibernauta decidió compartir en su cuenta oficial de Tiktok un video en el que se le ve a Matarazzo disfrutar de una fiesta en Atlanta después de decirle adiós a la serie que lo hizo famoso.

Tal como se aprecia en la grabación, Gaten Matarazzo se mostró eufórico ante los miles de espectadores presentes en la fiesta referida, quienes lo animaban a seguir bailando. Lejos de cohibirse en aquella celebración, el actor dio lo mejor de sí sobre la pista de baile y el hecho rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Los fanáticos de Stranger Things aplaudieron que Gaten pueda disfrutar de su tiempo libre luego de haber puesto todo su esfuerzo y atención en grabar la última temporada de la aclamada serie de Netflix.

Además, otros tantos fans recordaron el bullying que sufrió Matarazzo en el pasado, cuando aún era un niño, y se alegraron por la aceptación social que ganó gracias a su trabajo en Stranger Things.