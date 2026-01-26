Cumbres Borrascosas: las fotos de Margot Robbie y Jacob Elordi subidas de tono que dejaron mudo a más de uno

Durante las últimas semanas, Margot Robbie y Jacob Elordi han acaparado todas las miradas dentro y fuera de Hollywood por las inéditas confesiones que han hecho sobre la película Cumbres Borrascosas, film de romance que se estrenará este próximo 12 de febrero en cines.

Para esta película, Margot y Jacob figuran en roles protagónicos y, como parte de las promocionales pertinentes, los actores fueron seleccionados para la nueva edición de la revista Vogue Australia.

Las fotos de Margot Robbie y Jacob Elordi que sorprendieron a todos

Luego de causar polémica con las escenas explícitas que se revelaron en el tráiler de Cumbres Borrascosas, Margot Robbie y Jacob Elordi elevaron la temperatura con las fotos para Vogue. Tal como se aprecia en las imágenes, los actores mostraron una cercanía que no pasó desapercibida entre los fanáticos.

Margot Robbie junto a Jacob Elordi.

Junto a las fotos sin censura de Robbie y Elordi, llegaron los halagos repentinos de la actriz, quien recordó vívidamente cómo su compañero le llenó de rosas la habitación durante el día de San Valentín. Esto mientras filmaban la película. Concretamente, ella dijo: “Me alegraste el día y, como Heathcliff (el personaje que él interpreta), llenaste mi habitación de rosas. ¡Qué hermoso!”.

Margot Robbie y Jacob Elordi en las promocionales de Cumbres Borrascosas.

Asimismo, la actriz añadió: “Recuerdo que en San Valentín pensé: ‘Ay, seguro que es un novio estupendo, porque hay mucha delicadeza en esto’. Hiciste muchas cosas muy detallistas. No fue solo el detalle de las rosas, sino también lo que escribiste de parte de Heathcliff y esa pequeña lápida. Pensé: ‘¡Ah, qué manualidad! Me encanta’. Fue ingenioso, significativo y dramático".

Margot Robbie y Jacob Elordi para Vogue.

También, como parte de la promoción mundial de la película próxima a estrenarse, Margot Robbie fue entrevistada por la revista British Vogue y, entre tantos temas, habló sobre su experiencia rodando escenas junto a Jacob Elordi para esta nueva adaptación cinematográfica de Wuthering Heights.

Durante la conversación, la actriz relató cómo ciertos gestos y escenas protagonizadas por Elordi le provocaron reacciones físicas, al punto de casi “hacerle temblar las piernas”. Específicamente, se refirió a un momento en el que su compañero la levanta con un solo brazo mientras utiliza el otro para protegerle el rostro del agua.

Margot Robbie y Jacob Elordi tras las grabaciones de Cumbres Borrascosas.

Al describir la intensidad de la escena, Margot Robbie contó sin filtros: “Casi me tiemblan las piernas. Eran las pequeñas cosas que nos encantaban como mujeres de treinta y tantos, y esta película es principalmente para nuestro público”.

Margot Robbie y Jacob Elordi promocionan juntos Cumbres Borrascosas.

La revelación de la actriz se viralizó rápidamente en redes sociales y provocó que las expectativas en torno al estreno de la película aumentaran de manera significativa.