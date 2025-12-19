Cuál es la enfermedad que le diagnosticaron a Nick Reiner antes del asesinato de Rob Reiner y Michele Reiner

El pasado 14 de diciembre, Romy Reiner encontró los cuerpos sin vida de sus padres, Rob Reiner y Michele Reiner, en la casa que ambos compartían en Los Ángeles (Estados Unidos). Luego, el Forense del Condado de Los Ángeles informó que al actor y su esposa los habían apuñalado varias veces y les habían cortado la garganta.

Como es de suponer, las autoridades pertinentes empezaron a investigar el caso y, en principio, aclararon que no tenían a ningún sospechoso en la mira. Después, las investigaciones apuntaron hacia Nick Reiner, uno de los hijos que Rob Reiner y Michele Reiner tienen en común.

Ahora bien, de a acuerdo con los medios internacionales, Nick Reiner vivía en la casa de invitados que Rob Reiner y Michele Reiner tenían en Brentwood y, para muchos, fue el principal sospechoso desde el inicio por los antecedentes de violencia y la adicción a las drogas que posee. Incluso, algunos recordaron que él ha estado en rehabilitación casi 20 veces.

Rob Reiner y Michele Reiner en vida.

Tras las múltiples especulaciones, Nick fue arrestado cerca de Exposition Park, en el centro de Los Ángeles, después de que, supuestamente, encontraran pruebas en su contra en un hotel de Santa Mónica. En principio, el hijo de Rob Reiner y Michele Reiner fue recluido en la cárcel Parker Center, en el centro de Los Ángeles. Y, posteriormente, fue trasladado al Centro Correccional Twin Towers, donde permanece detenido sin derecho a fianza.

Cuál es la delicada enfermedad que le habrían detectado a Nick Reiner

De acuerdo con los informes del medio internacional TMZ, a Nick Reiner le habrían diagnosticado esquizofrenia antes de que se llevaran a cabo los brutales asesinatos de sus padres. En ese sentido, destacaron que los medicamentos que estaba tomando lo hacían actuar de una manera “errática y peligrosa” para con los demás. Especialmente para con su papá, Rob Reiner.

También se informó que Nick Reiner estaba bajo el cuidado de un psiquiatra por su enfermedad mental y los cambios en su medicación (que se habían implementado previo al asesinato) lo habrían hecho estar fuera de sí.

Nick Reiner con Rob Reiner.

Mientras la situación que respecta a su salud mental se esclarece por completo, este martes 16 de diciembre Nick fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado, lo cual haría que se enfrentase a una posible cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o, en su defecto, a la pena de muerte.

Rob Reiner y Michele Reiner junto a sus hijos.

Alan Jackson, el abogado panelista de Nick Reiner, comentó ante la prensa que su cliente sería procesado de manera formal el 7 de enero y, en ese sentido, pidió al público que no se apresuraran a juzgarlo sin la aclaración completa del caso.