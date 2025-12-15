Conmoción por la muerte del director de cine Rob Reiner y su esposa: por qué señalan a su hijo Nick como el asesino

Este domingo 14 de diciembre, el actor y director de cine estadounidense Rob Reiner y su mujer, la fotógrafa y productora Michele Reiner, fueron encontrados muertos dentro de la mansión que ambos compartían en Los Ángeles (Estados Unidos). Las teorías señalan a uno de sus hijos como principal sospechoso.

Según la información que destacan los medios internacionales, Romy (hija del matrimonio) fue quien encontró los cuerpos sin vida de Rob Reiner y Michele Reiner. En ese sentido, las autoridades pertinentes confirmaron que los primeros llamados se realizaron al Departamento de Bomberos de Los Ángeles a las 15:30 horas.

Medios internacionales informan sobre el asesinato de Rob Reiner y Michele Reiner.

Mientras la policía investiga como un doble homicidio con arma blanca, las hipótesis sobre ambas muertes desató una ola de comentarios que señalan a uno de sus hijos como el culpable. Según algunos medios estadounidenses, su hijo Nick Reiner de 32 años, es el principal sospechoso del crimen. La pareja presentó heridas compatibles con puñaladas cuando el Departamento de Bomberos llegó al domicilio tras la llamada al 911.

Quién es Nick: el hijo sospechoso del asesinato de Rob Reiner y Michele Reiner

La revista People destacó que el sospechoso del posible asesinato de Rob Reiner y Michele Reiner era uno de los hijos que ambos tienen en común (Nick Reiner, de 32 años).

Cabe señalar que, durante el 2016, Nick habló con People sobre su batalla con las drogas y como los problemas de adicción y salud mental le habrían causado problemas en el entorno familiar.

Pese a las especulaciones que empezaron a difundirse de manera masiva por las redes sociales y las distintas teóricas que se tienen al respecto, el subjefe de Policía, Alan Hamilton, aseguró en una conferencia de prensa reciente que todavía no tienen a ningún sospechoso en la mira, pero ya habían iniciado las investigaciones del caso pertinente. En simultáneo, los familiares de Rob Reiner pidieron respeto y privacidad mientras transitan por esta lamentable tragedia.

Rob Reiner y Michele Reiner habrían sido asesinados por su hijo, Nick Reiner, según People.

En tanto los hechos se esclarecen, es importante mencionar que Rob Reiner se destacó como un gran actor y director de Hollywood luego de que el papel de Mike en All in the Family captara la atención de todos. Continuamente, dirigió grandes proyectos como This Is Spinal Tap, Stand by Me, The Princess Bride, When Harry Met Sally... y A Few Good Men.

En cuanto su vida personal se refiere, Rob y Michele Reiner se casaron durante el año 1989, y ambos tuvieron tres hijos en común (Jake, Nick y Romy).