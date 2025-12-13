Información General / Muerte

Murió Héctor Alterio, icónico actor del cine argentino: "Se fue en paz"

El artista falleció a los 96 años. El comunicado de su familia.

13 de diciembre de 2025,

La familia de Héctor Alterio confirmó su fallecimiento.

Héctor Alterio, icónico actor del cine argentino, murió este sábado 13 de diciembre a los 96 años en Madrid, España, donde vivía desde 1975. Su familia confirmó la noticia a través de un breve y emotivo mensaje en el que aseguró que “se fue en paz”.

“Queridos amigos y compañeros, con profundo dolor queremos comunicaros que hoy, 13 de diciembre por la mañana, nos ha dejado Héctor Alterio. Se fue en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy. Descanse en paz”, expresó en el comunicado.

Alterio forjó una carrera muy sólida en cine, teatro y televisión, tanto en Argentina como en España. La película La tregua tuvo uno de sus papeles más emblemáticos; y la obra fue nominada al Oscar.

Algunas de las obras de Héctor Alterio

No habrá más penas ni olvido; La historia oficial, ganadora del Oscar a Mejor película en 1985: El nido vacío y su voz en Metegol son algunas de sus intervenciones destacadas.

A nivel teatral y televisivo, El acompañamiento, Las criadas, Un enemigo del pueblo, El rey Lear, Tiempo final, Vientos de agua, El puntero y Cuéntame cómo pasó son otros ejemplos.

El presidente de España despidió a Héctor Alterio

Una de las figuras en pronunciarse tras la fatal noticia fue el presidente de España, Pedro Sánchez. “Actor inmenso y querido, que dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión... Todo mi cariño a su familia y amigos”, redactó en su cuenta de X.

