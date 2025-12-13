Héctor Alterio, icónico actor del cine argentino, murió este sábado 13 de diciembre a los 96 años en Madrid, España, donde vivía desde 1975. Su familia confirmó la noticia a través de un breve y emotivo mensaje en el que aseguró que “se fue en paz”.

Murió Héctor Alterio, icónico actor del cine argentino: “Se fue en paz”

“Queridos amigos y compañeros, con profundo dolor queremos comunicaros que hoy, 13 de diciembre por la mañana, nos ha dejado Héctor Alterio. Se fue en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy. Descanse en paz”, expresó en el comunicado.

Héctor Alterio: “No soy nada nacionalista”

Alterio forjó una carrera muy sólida en cine, teatro y televisión, tanto en Argentina como en España. La película La tregua tuvo uno de sus papeles más emblemáticos; y la obra fue nominada al Oscar.

Algunas de las obras de Héctor Alterio

No habrá más penas ni olvido; La historia oficial, ganadora del Oscar a Mejor película en 1985: El nido vacío y su voz en Metegol son algunas de sus intervenciones destacadas.

A nivel teatral y televisivo, El acompañamiento, Las criadas, Un enemigo del pueblo, El rey Lear, Tiempo final, Vientos de agua, El puntero y Cuéntame cómo pasó son otros ejemplos.

El presidente de España despidió a Héctor Alterio

Una de las figuras en pronunciarse tras la fatal noticia fue el presidente de España, Pedro Sánchez. “Actor inmenso y querido, que dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión... Todo mi cariño a su familia y amigos”, redactó en su cuenta de X.