Luto en el mundo del espectáculo: falleció un reconocido actor de Los Simuladores y el dolor es total

La Asociación Argentina de Actores informó el fallecimiento de José Andrada, un artista reconocido por su amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. A lo largo de su carrera, dejó una marca imborrable en la escena artística del país y, en 2010, fue homenajeado con el Premio Podestá por su destacada labor.

Entre sus participaciones más recordadas en televisión se encuentra su papel en Los Simuladores, donde compartió escena con Martín Seefeld en un momento que se volvió icónico gracias a la frase: “¿No hay un piquito para mí?”.

La admirable carrera artística de José Andrada

Nacido como José Manuel Andrada Márquez el 20 de julio de 1938 en Buenos Aires, inició su carrera teatral en la década del ’70 dentro del circuito independiente, consolidándose como un referente del teatro nacional. Entre sus obras más destacadas se encuentran La batalla de José Luna y Lejos de aquí.

En televisión, participó en numerosas producciones populares, tales como Ricos y famosos, Campeones de la vida, Padre Coraje, Son amores, Costumbres argentinas, Soy gitano, Primicias, 22, el loco y Sos mi vida.

Dolor en el mundo del espectáculo: falleció un reconocido actor de Los Simuladores y Casados con hijos.

Su paso por el cine también fue notable, con participaciones en filmes que forman parte del patrimonio fílmico argentino. Entre ellos se destacan Noches sin lunas ni soles, Los chicos de la guerra, La noche de los lápices, Pobre mariposa, Johnny Tolengo, el majestuoso, Flores robadas en los jardines de Quilmes, Esperando la carroza, Correccional de mujeres, Las esclavas, Bairoletto, Funes, un gran amor, La amiga, A oscuras, Después de la tormenta y La ciudad oculta, entre muchos otros.

El reconocimiento a su trayectoria llegó en 2010, cuando la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación le otorgaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable durante una ceremonia en el Anexo del Congreso. En esa misma edición también fueron distinguidos colegas como Mario Alarcón, Graciela Pal, Raúl Taibo, Edda Díaz, Rosa Blanca Gómez, Jorge López Vidal, Gloria Montes, Ricardo Morán, José “Pepe” Parlanti y Nelly Prince.