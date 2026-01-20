“Casi me tiemblan las piernas”: Margot Robbie sin filtros sobre las grabaciones de Cumbres Borrascosas con Jacob Elordi

Bajo la distribución de Warner Bros, el próximo 13 de febrero de 2026 se estrenará en cines la película Cumbres Borrascosas y, como es de suponer, las expectativas en torno a esta producción crecen con cada nueva revelación. Un claro ejemplo de ello se evidenció recientemente, cuando Margot Robbie habló sobre las escenas que filmó junto a Jacob Elordi para la cinta mencionada.

Cabe remarcar que Margot Robbie y Jacob Elordi serán los protagonistas de Cumbres Borrascosas, interpretando los papeles principales de Catherine Earnshaw y Heathcliff, respectivamente. La película está dirigida por Emerald Fennell y es una adaptación cinematográfica de la novela homónima de Emily Brontë, publicada originalmente en 1847.

Póster oficial de Cumbres Borrascosas.

La confesión de Margot Robbie que alarmó a millones

Como parte de la promoción mundial de la película próxima a estrenarse, Margot Robbie fue entrevistada por la revista British Vogue y, entre tantos temas, habló sobre su experiencia rodando escenas junto a Jacob Elordi para esta nueva adaptación cinematográfica de Wuthering Heights.

Durante la conversación, la actriz relató cómo ciertos gestos y escenas protagonizadas por Elordi le provocaron reacciones físicas, al punto de casi “hacerle temblar las piernas”. Específicamente, se refirió a un momento en el que su compañero la levanta con un solo brazo mientras utiliza el otro para protegerle el rostro del agua.

Margot Robbie y Jacob Elordi en Cumbres Borrascosas.

Al describir la intensidad de la escena, Margot Robbie contó sin filtros: “Casi me tiemblan las piernas. Eran las pequeñas cosas que nos encantaban como mujeres de treinta y tantos, y esta película es principalmente para nuestro público”.

La revelación de la actriz se viralizó rápidamente en redes sociales y provocó que las expectativas en torno al estreno de la película aumentaran de manera significativa.

De qué tratará la película Cumbres Borrascosas

La historia de Cumbres Borrascosas gira en torno a la intensa y conflictiva relación entre Heathcliff, un joven huérfano adoptado, y Catherine Earnshaw, con quien desarrolla un amor profundo pero destructivo, marcado por las diferencias sociales, el orgullo y decisiones que los separan.

Ambientada en los sombríos páramos ingleses, la novela original que se adaptará a la película explora cómo esa pasión no correspondida deriva en resentimiento, venganza y sufrimiento que se extiende a lo largo de los años y afecta a varias generaciones. La trama combina amor, obsesión y tragedia, y muestra cómo las emociones mal gestionadas pueden dejar consecuencias irreversibles.