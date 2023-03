Agente Elvis: la serie para adultos del “Rey del rock” que la rompe en Netflix y dura solo 5 horas

Agente Elvis llegó al catálogo de Netflix el pasado 17 de marzo, y a menos de una semana de su estreno ya es furor en la plataforma de streaming.

La serie animada para adultos presenta a un Elvis Presley que de día es el “Rey del rock and roll” y de noche es parte de un programa secreto de espionaje que busca impedir que unos villanos destruyan el mundo.

Al ritmo de “Viva las Vegas”, la serie trae consigo humor políticamente incorrecto y mucha diversión repartida a lo largo de 10 episodios de media hora cada uno, dando un total de 5 horas solamente.

Agente Elvis, disponible en Netflix. Foto: Netflix

¿Quiénes forman parte del reparto de Agente Elvis?

El ganador del Oscar Matthew McConaughey le da voz al legendario Elvis Presley. A él se le suman las voces de Niecy Nash como Bertie; Don Cheadle como El Comandante; Johnny Knoxville como Bobby Ray y Priscilla Presley interpretándose a sí misma. El reparto se completa con Jason Mantzoukas, Asif Ali, Ed Helms, Christina Hendricks, Kieran Culkin, Fred Armisen, Chris Elliott, George Clinton, Craig Robinson, Simon Pegg y Ego Nwodim.

¿Cómo fue Agente Elvis recibido por la crítica?

La crítica le ha dado el visto bueno a Agente Elvis, al igual que lo ha hecho el público en la plataforma de streaming Netflix.

“Lo mejor de Agent Elvis es que, por muy extravagante y ridícula que sea, todo es verdad. Vale, no todo es verdad, pero es de las pocas series que mejoran cuando se busca en Google para comprobar su exactitud” respondía The Hollywood Reporter luego de ver la serie, a quien se le sumó The Guardian: “El malhablado y violento Presley de Matthew McConaughey es divertidísimo”.

