Video: un chofer santiagueño mostró su estrategia para salir a trabajar con el calor intenso y se viralizó

Este viernes 20 de enero un chofer de Santiago del Estero se volvió viral en las redes después de mostrar la manera en la que se refresca para no sufrir tanto el calor de su provincia. Eran las 10 de la mañana y la temperatura llegó casi a los 35°C. ¡Un fuego!

Este fin de semana se esperan temperaturas muy altas en la provincia de Santiago del Estero y los vecinos no saben qué más hacer para salir a trabajar con el calor. Así fue que Livio, el chofer de un colectivo de la línea 116 ramal 750 viviendas, mostró cuál es su estrategia para aguantar el horno que se siente en la ciudad.

“Mirá la hora que es hermano, 9:43 y no se puede ni andar. Mirá, bañado en transpiración en Santiago del Estero, una locura esto. Ya está haciendo no sé, como 50°C. No me queda otra”, dijo el colectivero y procedió a tirarse una botella de agua fría en el cuerpo.

“Que lindo. No hay como la botella. A trabajar así, fresco”, concluyó Livio y continuó su recorrido por la ciudad.

La reacción de los usuarios al ver el video del chofer en Twitter

El video recorrió toda la red social y sorprendió a algunas personas que no viven en Santiago del Estero. Sin embargo, los vecinos de la provincia ya están acostumbrados al calor que les toca y lo manifestaron en Twitter.

“Se complicó”, escribió un hombre haciendo referencia a lo difícil que es salir a trabajar con altas temperaturas. Otros seguidores se sumaron a las quejas del video viral y aseguraron que hace demasiado calor. “Nos estamos cocinando”, dijo otro internauta.