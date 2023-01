Macabra escena en Santa Rosa: una mujer estaba desaparecida y la encontraron después de ser devorada por sus perros

Después de más de una semana en búsqueda de una mujer de Santa Rosa, las autoridades policiales se encontraron con lo peor: el cuerpo de la mujer fue comido por sus perros en su vivienda del barrio Aeropuerto.

Ana Inés de Marotte, de 67 años de edad, era buscada como “desaparecida” por la policía en diciembre de 2022, pero resulta que la mujer estaba internada en el Sanatorio Santa Rosa por “problemas psiquiátricos”.

La pampeana sufría Alzheimer y, después de que las autoridades recorrieron los centros de salud públicos y privados, e incluso el Registro Civil y hasta el sistema nacional vinculado a las personas, fue encontrada en el Sanatorio Santa Rosa, pero esa misma jornada ella se dio el alta sola y se escapó del centro médico. Al pasar unos días, fue hallada muerta en su casa y con el peor final: devorada por sus mascotas.

Los vecinos de las calles Provincialista, Forchieri y Guevada reclamaban intervención de las autoridades porque los animales quedaron abandonados y generaron un “olor insoportable”. Además, aseguraron que la noche del 30 de diciembre fue de terror.

Durante casi una semana, los ciudadanos sintieron “olor nauseabundo”, por lo que tuvieron que volver a llamar a la policía para notificar sobre la mujer “abandonada” que estaba desaparecida hacía unos días atrás.

La policía llegó a la casa de la mujer y encontró su cuerpo devorado por los perros

Una patrulla de la Seccional Segunda llegó a la vivienda de la mujer que estaba desaparecida y fue una escena escalofriante: De Marotte estaba muerta y su rostro y sus brazos fueron comidos por los perros con los que vivía, entre ellos un Pitbull.

Según una fuente policial, en el interior “solo había cuatro perros y otros cuatro afuera, ocho en total. El olor era de las heces de los animales. Además, las aberturas estaban sin llave ni seguro puesto”, pudo saber el medio local.

La casa de la mujer que fue devorada por sus perros en La Pampa. Foto: El Diario

De Marotte no tenía familiares en la ciudad, ni tampoco contacto con sus vecinos. Lo único que se sabía era que tenía un celular pero nadie conocía su número.“La única familia que tiene es una hija en Catriel, pero no se ven desde hace 9 años. No quiere saber nada, ni siquiera pudo aportar una fotografía”, indicó la fuente policial.

“Hemos llamado a todos lados y no sabemos qué hacer. Supuestamente nadie puede hacer nada hasta que no llegue su hija, que no está en la provincia. Y como el caso está judicializado, la policía custodia el lugar, pero nadie puede entrar, los perros y el gato de la casa están abandonados, han generado un caos y el olor es otra vez insoportable”, denunciaron los vecinos que se comunicaron con El Diario.

“La Municipalidad no nos da respuesta y en la policía nos han dicho que llamemos a los medios de comunicación, que quizás es la única manera que alguien se ocupe. Ya no podemos seguir así, y con estos calores la situación se ha agravado aún más”, concluyeron.