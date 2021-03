Este lunes, en el auditorio del Ministerio de Salud, la directora de Epidemiología, Ana Bertone, hizo un repaso de la marcha del plan de vacunación en La Pampa subrayando que el nivel de aplicaciones está cerca del 100 por ciento de las dosis recibidas.

“El porcentaje de utilización de la vacuna en La Pampa es muy alto, teníamos aplicadas casi el 100% de las dosis recibidas. Ahora recibimos más y estamos aplicándolas en todo el territorio”, señaló la funcionaria a la Agencia Provincial de Noticias.

Bertone dijo que la mayoría del personal de salud ya está vacunado y la llegada de nuevas dosis va completando ese grupo y los de personas vulnerables con factores de riesgo. “Hay vacunas como la de procedencia rusa, Sputnik, que se puede aplicar desde los 18 años en adelante, sin limitantes de la edad. En cambio, la vacuna de procedencia china se puede aplicar desde los 18 hasta los 59 años. Eso nos genera una limitante con lo cual no podemos incluir al grupo de mayores de 60”, comentó.

En ese marco, destacó que en este momento la campaña se centra en los mayores de 80 años. “Se vacuna con la de procedencia rusa, que volvimos a recibir ayer y se esta distribuyendo en todos los vacunatorios. Además, se está convocando a las personas a través de los turnos para que vayan a vacunarse en donde se inscribieron”, puntualizó.

Ana Bertone (El Diario)

Además, se están vacunando a los de 45 a 59 años que están en los grupos de riesgo con obesidad o antecedentes oncológicos, como ejemplo. Del mismo modo, se están aplicando en el personal educativo de mayor vulnerabilidad por la edad o factores de riesgo para “disminuir la morbimortalidad de las personas vulnerables”, indicó la directora.

Bertone explicó que “con la vacuna lograrán que la enfermedad sea mas leve. Tampoco está demostrado que aún vacunada, la persona no pueda generar contagio. Los vacunados tienen que seguir cumpliendo todo los requisitos de prevención que conocemos y si se determina que es contacto estrecho, cumplir el aislamiento como si no estuviese vacunado”.

Por último, recomendó que la gente se inscriba en el sitio web vacunate.lapampa.gob.ar. “Si no están inscriptos, no los podremos vacunar, porque el sistema va a dar turnos en función de esa inscripción”, y remarcó que el paciente oncológico debe llevar una prescripción médica al momento de vacunarse. “Hay distintas patologías y tratamientos, entonces el vacunador no puede discernir eso en pocos minutos. Lo ideal es que la persona decida junto al médico de cabecera cuál es el momento oportuno para recibir la vacuna”, concluyó.