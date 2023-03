Paritarias de salud: tras el rechazo de Siprus, Santa Fe adelantó que no habrá una nueva convocatoria

Luego de que los médicos y profesionales de salud nucleados en la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) y en el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (SiPrUs) decidieran rechazar la oferta salarial que la provincia de Santa Fe hizo en paritarias y convocara a un paro general de 24 horas, el Gobierno adelantó que no modificará la propuesta y que además descontará los días no trabajados.

Luego de la aceptación de los gremios docentes y estatales, se esperaba que el sector salud también aceptara la oferta que contemplaba tres ejes: aumento de sueldo, pase a planta permanente de los trabajadores y el no descuento de días de paro. Sin embargo, para sorpresa de la provincia, los médicos rechazaron la propuesta.

Además, decidieron llamar a un paro general por 24 horas que enfureció al ministerio provincial y lo llevó a tomar la determinación de no llamar a una nueva convocatoria, no modificar el esquema de propuesta salarial y no efectivizar el pase a planta permanente de los trabajadores.

¿Qué ofreció la provincia de Santa fe a los médicos?

En diálogo con la prensa, la ministra de Salud, Sonia Martorano adelantó: “La oferta monetaria es la misma que todos los gremios aceptaron, pero ellos no van a cobrar”. En este escenario, el personal de salud cobrará en abril el mismo salario, con los días de paro descontados. La oferta rechazada consistía en lo siguiente:

A partir de Marzo 2023 un incremento de 22%;

A partir de Mayo 2023 un incremento de 10%;

A partir de Julio 2023 un incremento de 8%.

Dos instancias de revisión para preservar el salario.

El gobierno provincial proponía la reapertura paritaria a partir del 31 de julio de 2023. Desde Amra, advirtieron que tras conocerse la inflación de febrero, el porcentaje ofrecido por la Provincia no es suficiente.