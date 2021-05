A raíz de los anuncios que comunicó el Gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, en los que consideró posible el cierre de las escuelas para evitar propagar aun más el virus, Padres Organizados se manifestaron y crearon un documento en contra de las medidas. En el mismo, adjuntaron cada medida que el gobierno debería evaluar para continuar con las clases presenciales.

“Ante la información sobre anuncios por el Gobernador Omar Perotti respecto al cierre de las escuelas como forma de evitar la propagación del virus, desde Padres Organizados Provincia de Santa Fe preguntamos: ¿Por qué nuestros gobernadores creen que cerrar la escuela ‘es para cuidar la salud’? ¿No debería ser al revés?”, fueron las palabras exactas con la que se manifestaron.

Luego de estas preguntas irónicas, adjuntaron tres items en los que aseguran que las instituciones no son las culpables de la cantidad de contagios y que el cerrar las puertas no debería ser la solución para ningún gobernante.

“Si dentro de la escuela se cumplen todos los protocolos. Si sólo existe 0.02% promedio de alumnos confirmados Covid por semana. Si más del 98% de los docentes están vacunados”, fueron los argumentos.

Cansados de la situación agregaron:”No toleraremos que se siga vulnerando el derecho a la educación en la provincia de Santa Fe y dañando gravemente el sistema educativo a la par de la salud integral de todos los N,N y A”.

No obstante, si bien las medidas aun no están tomadas, ya se sabe que no solo serían las escuelas quienes cerrarían sus puertas, sino también lo harían los bares. Además, habría más restricciones para circular.