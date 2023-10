Golpe de suerte en Villa Minetti: sacó la “Revancha” del Quini 6 y se llevó más de $800.000.000

El miércoles 18 de octubre fue un gran día para un santafesino de Villa Minetti. Es que gracias a un golpe de suerte, se convirtió en millonario tras acertar en soledad el premio principal del Quini 6 en modalidad de “revancha”.

El afortunado ganador acertó con los números 03 – 06 – 15 – 22 – 37 – 40 y se quedó con un impresionante premio de $844.609.310. Mientras que la agencia emisora del ticket se adjudicó más de $9.000.000 en concepto de premio estímulo tras haber vendido el boleto ganador en la comuna del norte de Santa Fe.

Fue una gran sorpresa para los titulares de la agencia ya que no estaban mirando el sorteo “en esta oportunidad no ví el sorteo, siempre lo veo los domingos pero me llamaron de todos lados para avisarme, imaginate nuestra alegría”, contó Elvio René Crámara, titular de la agencia minetinense.

TODOS LOS NÚMEROS QUE SE SORTEARON EN EL QUINI 6 DEL MIÉRCOLES 18 DE octubre

Tradicional

Números sorteados:01 - 02 - 19 - 23 - 32 - 38

Con seis aciertos: vacante

Con cinco aciertos: 25 ganadores, que recibirán $266.002

Con cuatro aciertos: 1.817 ganadores, que recibirán $1.097

La Segunda

Números sorteados: 00 - 01 - 04 - 12 - 14 - 35

Con seis aciertos: vacante

Con cinco aciertos: 13 ganadores, que recibirán $511.543

Con cuatro aciertos: 954 ganadores, que recibirán $2.091

Revancha

Números sorteados: 03 - 06 - 15 - 22 - 37 - 40

Con seis aciertos: un ganador, que recibirá $844.609.310

Siempre Sale

Números sorteados: 01 - 07 - 09 - 15 - 18 - 45

Con cinco aciertos: 55 ganadores, que recibirán $1.084.382

Pozo extra

1.743 ganadores, que recibirán $20.080 cada uno

¿Cuándo vuelve a jugarse el quini 6 y qué pozo estimado tendrá?

Tras dejar un nuevo millonario en la provincia, el próximo sorteo del Quini 6 se dará el domingo 22 de octubre y tendrá un pozo estimado de $1.370.000.000, con varios pozos estimados individuales: