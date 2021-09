La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner dio un nuevo respaldo a la lista “Celeste y Blanca”, que tiene como precandidato a senador nacional a Marcelo Lewandowski (y como suplente, al propio gobernador Omar Perotti) y a diputado nacional al rafaelino Roberto Mirabella.

“Este domingo se ponen en juego cosas muy importante, no solo en Santa Fe. Votamos para decidir si vamos para adelante o, como el cangrejo, vamos para atrás.”, dijo CFK (ver minuto 55.17). También hizo alusión a la situación económica en la que se encontraron con Alberto Fernández, a partir del 10 de diciembre. “Estamos saliendo”, sentenció, en relación a la pandemia y a la crisis.

Además de CFK, también enviaron videos el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y del ministro de Turismo, Matías Lammens.

El acto se llevó a cabo en el Camping ATSA en la localidad de Sauce Viejo, con la presencia de María de los Ángeles Sacnún y Roberto Mirabella, Magalí Mastaler y Marcos Castelló. Perotti, que es candidato a senador suplente y el experiodista deportivo y actual senador departamental, estuvieron en Rosario.

En forma remota, participaron también los precandidatos Roly Santacroce, Stella Maris Clerici, María Haydee Maggio y Diego Mansilla. También estuvieron por videoconferencia autoridades nacionales y provinciales, municipales, comunales y miles de militantes de los 19 departamentos de la Provincia. En tanto, el funcionario provincial Alejandro Grandinetti estuvo a cargo de la locución del evento.

El gobernador Omar Perotti afirmó que “nunca más una provincia a espaldas de la Nación”. “Este es nuestro proyecto nacional y es donde estamos trabajando coordinadamente con nuestro Presidente, con nuestra vicepresidenta, con cada uno de los ministros y con mucha gestión. Nuestro equipo sabe que todas las semanas tiene que estar vinculado, tiene que estar gestionando y tenemos el mayor nivel de respuesta”, sostuvo el mandatario provincial

El rafaelino hizo alusión a la situación de inseguridad que vive Rosario: “Algunos hechos algunos quieren poner miedo, que se retrocedan con una decisión firme tomada. La tranquilidad a todos y cada uno de los santafesinos y santafesinos y rosarinos y rosarinas. No hay vuelta atrás. Este gobierno ha tomado la firme decisión de cortar los vínculos con el delito, de generar una fuerza nueva con nuestra institución policial que busca reconciliarse con nuestra sociedad. lo que muchos quisieron minimizar, lo que muchos quisieron ocultar durante años, existe. Es una realidad. Nosotros no barremos debajo de la alfombra”.

A su turno, Lewandowski manifestó que “estamos ante situación muy complicada con la seguridad”. “Algunos nos dicen lo que hay que hacer, cuando ocuparon lugares hasta ayer. Este gobierno no tranza. El que quiere tener un vínculo con el poder, se va. El dinero mal habido no tiene lugar. ¿Será por eso que hay sectores que se enojan tanto? Tengan un poco de dignidad y voten la ley de seguridad que fue presentada y ni siquiera la discutieron. Se les pidió la emergencia en seguridad y no la votaron”, expresó.