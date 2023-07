Azul Ardizzone, la santafesina de 15 años que brilla en el Ballet de Hamburgo en Alemania

Azul Ardizzone, una jovencísima bailarina oriunda de la ciudad santafesina de San Jerónimo Norte, captó la atención de todos durante el aniversario del Ballet de Hamburgo en Alemania. A sus cortos 15 años, la muchacha se convirtió en la “Julieta más joven” de la tragedia de Shakespeare.

En una noche inolvidable, Azul representó a la joven enamorada, que vive un romance apasionado y trágico que culmina con la muerte de los amantes. Todo aquello contado por medio del impactante lenguaje de los cuerpos danzantes y con una característica inusual: por primera vez, los bailarines tienen la misma edad que los personajes que representan.

La joven santafesina sorprende con sus dotes para la danza a muy corta edad Foto: @azulardizzone

“Fueron muchas emociones juntas. Me llegaba un mensaje atrás del otro, de todas partes, hasta cualquier hora. Había ido a hacer la función enfocada en disfrutar y que los nervios no estuvieran conmigo; proyectaba que iba a ser algo único y hermoso, que se iba a quedar en mi corazón. Así fue”, contó la joven danzarina.

¿Cómo empezó la carrera de azul ardizzone?

Desde su niñez en su localidad natal, Azul recorrió un camino lleno de dedicación y esfuerzo, buscando oportunidades donde las hubiera. Siempre demostró un talento excepcional en la danza clásica y recibió el visto bueno que le abrió las puertas hacia la Escuela del Hamburg Ballet en Alemania. Pero antes que eso, tuvo que trabajar mucho y esperar que la pandemia de Covid pasara su peor momento y le permitiera cruzar fronteras.

“Empecé en mi pueblo como una actividad recreativa, en una escuela muy chiquitita. Iba porque quería hacer las funciones de fin de año; no me gustaba la clase, solamente quería bailar en el teatro. Pero cuando fui a Buenos Aires mi maestra me enseñó a amar la barra”, cuenta Azul a La Nación.

En 2018, decidió que, para continuar su carrera en la danza, tenía que vivir en Capital Federal y revolucionó así la vida de toda su familia. Tras pasar el examen de ingreso del Instituto Superior de Arte (ISA) del Teatro Colón se preparó para seguir su vida allí, pero la pandemia de Covid hizo que tuviera que volverse a su ciudad.

El viaje a alemania

Lejos de rendirse, la bailarina buscó la forma de seguir superándose. Habituada desde chica a participar en concursos, Azul le propuso a su maestra prepararse para un concurso de la Organización Danzamérica. Accedió a un certamen selectivo y obtuvo el premio mayor, lo que le significó tener a disposición una beca completa a elección para cuatro escuelas internacionales.

Preparó los bolsos y se fue a Alemania. Tras dos años instalarse en el país europeo, manejar tres idiomas y mostrar sus dotes excepcionales en la danza, llegó la convocatoria de John Neumeier para el desafiante papel de la joven Capuleto. Pero el vínculo con el director nació mucho antes, cuando Azul decidió que lo seguiría en Hamburgo, rechazando las otras becas internacionales.

“Mis padres siempre, siempre me apoyaron. Sin ellos yo… no sé. Me ayudaron siempre. Irte a los 14 años a otro país, sin que me pudieran acompañar por la pandemia. Tomé coraje y dije: voy sola. Siempre me demostraron que estaban fuertes. ´Si es lo que vos querés, dale con todo´, me alentaban”, cuenta Azul.

El reconocimiento de su localidad

La muchacha recibió miles de felicitaciones. Entre ellas, la del Municipio de San Jerónimo Norte, que, por medio de su página oficial, le dedicaron un mensaje: “El Gobierno Municipal quiere felicitar a Azul Ardizzone, joven de nuestra ciudad, por su gran debut en Alemania”, comienza el texto.

Y continúa: “A los 15 años, ya es la nueva promesa de la danza argentina: la joven bailarina de la provincia de Santa Fe debutó en Alemania como la “Julieta” más joven de la historia en la coreografía del gran John Neumeier, que cumple 50 años al frente del Ballet de Hamburgo. Es para toda la comunidad un gran orgullo, y deseamos que sigas disfrutando el mundo de la danza. Que sigan los éxitos, felicidades Azul!”.