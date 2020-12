Para este jueves se espera una jornada de calor intenso con temperaturas que llegarán a los 38° y 40° según la zona, impulsado por la presencia de viento Zonda que llegará además acompañado de fuerte ráfagas que pueden alanzar los 87 kilómetros por hora.

Ante esta situación, desde la Municipalidad de San Rafael les solicitaron a los vecinos no salir de casa si no es estrictamente necesario y no prender fuego.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la ocurrencia de viento Zonda que afectará primero al área cordillerana de Malargüe y a partir del mediodía se extenderá hacia toda la región Sur.

Una vez que el viento comience a rotar hacia el oeste se irá intensificando y por la siesta tendrá ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora. Ya en horas de la tarde y hacia la noche continuará la presencia del Zonda pero acompañado de fuertes ráfagas que irán de los 79 a 87 kilómetros por hora en la región, informó el SMN.

Ante esta situación “les pedimos a los vecinos que se abstengan de salir de sus domicilios en caso que no sea extremadamente necesario”, indicaron desde la comuna sanrafaelina por medio de un comunicado.

Además solicitaron encarecidamente “evitar prender fuego en la vía pública, campos o malezas, por el altísimo riesgo de incendio”.