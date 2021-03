Una mujer, a punto de dar a luz, se bajó del remis que la llevó al Hospital “Juan D. Perón” y antes de ingresar, cuando subía las escaleras, sintió que su beba estaba a punto de nacer y fue cuando llegó Isabela.

La bebé no aguantó y se adelantó cuando la mamá subía las escaleras del hospital. La madre no llegó a la sala de parto y la beba nació ahí mismo. “Cuando bajé del remis, subí las escaleras y sentí que la nena estaba afuera”, declaró Belén la madre de Isabela que se encuentra en perfecto estado de salud.

Sobre lo que continuó recordando: “Cuando me levanté el vestido estaba la mitad del cuerpo afuera”, declaró Belén a Radio La Bomba.

Isabela, la bebé que nació en las escaleras del Hospital “Juan D. Perón”. La Bomba

“La agarré y me tiré al piso, porque tenía miedo que se me cayera”, señaló y puntualizó que “una señora muy buena le desenroscó el cordón del cuello, que tenía tres vueltas. Yo me asusté porque la vi morada y vi que no podía respirar”, agregó.