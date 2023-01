Quién es el puntano que se clasificó al Mundial de Footgolf

“Aún no caí, pero lo estoy disfrutando muchísimo. Estoy muy feliz”, expresó el jugador de Footgolf de San Luis, Juan Lucero (51 años), tras clasificar al Mundial de la disciplina. El puntano, que en un momento se enfermó y no sabía si volvería a jugar, obtuvo su clasificación tras una buena actuación en el Race To World Cup.

Esta última instancia clasificatoria se llevó a cabo el pasado fin de semana en Pilar, Buenos Aires, y le otorgó la posibilidad al jugador de disputar el Mundial de Estados Unidos de Footgolf, que se llevará a cabo en Orlando, del 27 de mayo al 6 de junio.

La alegría de Juan Lucero y el duro momento que le tocó pasar

Cuando logró su ardua clasificación en el último hoyo, e ir al Mundial ya era una realidad, junto a la satisfacción por lo conseguido, también se habrán cruzado en sus pensamientos aquellos duros momentos vividos.

Es que, según contó Juan, “hace dos años tuve Síndrome de Guillain-Barré. Te rompe toda la mielina, entonces perdés la sensibilidad y parte del sistema motor del cuerpo. Estuve 12 días en el Hospital inactivo y eso me cambió la vida”.

“Empecé a valorar las cosas de otra manera. Me daban un año de recuperación, y yo a los cuatro meses ya estaba pateando y trotando”, añadió a su historia.

Juan Lucero, el puntano que disputará el Mundial de Footgolf. Foto: El Diario de la República

¿Cómo logró clasificar Lucero al Mundial de Footgolf?

El propio protagonista contó cómo fue la dinámica del certamen. Él participó y clasificó en la categoría Senior.

“En mi categoría éramos unos 60 jugadores más o menos, divididos en Repechaje, Bronce, Plata, Oro y Diamante. Yo arranqué en Bronce el viernes, en donde clasificaban 5 jugadores a Plata, que se jugó el sábado.

Luego hubo otro corte, con solo 5 jugadores que avanzaban a Oro. Esto se jugó el domingo a la mañana. Ahí pasaban 10 jugadores.

Ya por la tarde se jugó la instancia definitiva, Diamante. Allí clasificaban 10 jugadores al Mundial y compartí el 3° lugar”, explicó Lucero al Diario de La República.

Juan Lucero, el puntano que disputará el Mundial de Footgolf. Foto: El Diario de La República

“Manejé muy bien los momentos desde el viernes. Fui conservador cuando veía que pasaba de fase y en la definición, hasta el hoyo 10, iba puntero”, añadió Lucero acerca de su actuación.

¿Cómo será el Mundial de Estados Unidos de Footgolf?

Ya con la clasificación en el bolsillo, ahora deberá continuar buscando precisión en su pie y, además, juntar los fondos para poder viajar a Orlando.

“Los que vamos a competir de manera individual debemos costearnos nuestra participación. En Orlando serán en total cerca de mil jugadores de 40 países. Se juega día por medio, hay cortes, y por día se eliminarán unos 120 jugadores. Además, se jugará en cinco canchas distintas”, detalló Lucero.