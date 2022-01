Desde el sábado pasado que una ola de calor azota, no sólo a San Luis, sino que a gran parte del país. Al respecto, la mamá de Guadalupe Lucero expresó su preocupación por no saber si su hija está bien o sufriendo el sofocante calor de estos días.

“Hace tanto calor y no paro de pensar si estarás bien e hidratada. Dónde está ese Dios del que todos hablan. Permitir esto para vos, no me explico. Me supera”, publicó Yamila Cialone, la mamá, en sus redes.

Posteo de Yamila Cialone, mamá de Guadalupe Lucero Foto: facebook

Las esperanzas de la familia siguen intactas. A “Guada” se la llevaron de San Luis el pasado 14 de junio de 2021 y, al día de hoy, tanto su madre y su padre, como muchos allegados y gente que se sintió tocada por la causa, piden por su aparición.

La realidad, hasta el momento, es que hay muy poca información (por no decir nula) acerca del caso. La Justicia Federal investiga la causa, siguiendo la hipótesis de que podría estar relacionado a la trata de personas.

Posteo de Yamila Cialone, mamá de Guadalupe Lucero Foto: Facebook

Eric Lucero, el papá de Guadalupe, también publica en sus redes a menudo recordando a su hija. Este martes la recordó con un doloroso mensaje desde su cuenta de Whatsapp.