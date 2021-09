El lunes por la madrugada, la sede del Club El Chorrillo, ubicada en la intersección de Av. del Viento Chorrillero y la calle 20 de noviembre, sufrió robos y un hecho de vandalismo. Quien o quienes irrumpieron en las instalaciones, robaron reflectores, herramientas, y rompieron la mochila de uno de los baños.

// Mira también Elecciones PAS y PASO en San Luis: cómo y dónde votar

El Presidente del Club, Alejandro Abarca, se lamentó acerca de lo acontecido. “Para nosotros, las cosas sustraídas tienen gran valor”, dijo a El Chorrillero. Contó, además, que cuando comenzaron a recorrer el predio se percataron de que una de las puertas de los baños estaba abierta y había sido forzada.

El presidente contó que “para estas personas les fue fácil causarnos este daño porque no tenemos vecinos, ni seguridad”. Sumado a ello, mencionó que quisieron realizar la denuncia en la Comisaría 5ª pero no se la tomaron por no haberles sustraídos elementos de valor.

“Rompieron una mochila del baño y la dejaron ahí”, agregó Abarca y detalló que los ladrones se llevaron los reflectores que días antes habían colocado, y herramientas del personal del Plan de Inclusión Social.

Los que cometieron el delito, según el dirigente, sabían dónde estaban guardadas las cosas, por lo cual, se supone que “ya conocían el lugar”.

// Mira también Casi 7.000 puntanos se vacunan este jueves