Una familia fue desalojada por una orden judicial, de una de las quintas sobre Amaro Galán.

La mujer, remarcó que antes de construir su casa (precaria), ese lugar “era un basural, no había nada” y dijo que “nunca vino el dueño” remarcó Micaela.

Luego agregó: “Ya tengo todo afuera, me voy porque no le puedo hacer esto a mis hijos, hacerlos pasar por esta situación. No sé a dónde pero me voy”, afirmó Micaela entre lágrimas. Y es que no es para menos, la familia, integrada por ella, su marido y sus tres hijos, de 14, 6 y 3 años, se quedan en la calle, ya que no tienen a dónde ir.