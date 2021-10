Este jueves, el HCD de Merlo presentó el proyecto “Repudio por la Muerte de Florencia Magalí Morales en la Comisaría de Santa Rosa del Conlara, San Luis”, en el Concejo Deliberante de dicha localidad por el bloque San Luis Unido. El mismo fue redactado por el concejal Herrera.

La nota presentada tuvo el apoyo de la mayoría de los concejales merlinos. Esta expresó la postura de muchos de los dirigentes en torno a la investigación del caso, tras conocerse en las últimas horas que a la mujer de 39 años la asesinaron el 5 de abril de 2020, según las conclusiones de los peritos.

En la nota no solo se describen los hechos que acontecieron en este año y cinco meses, el tiempo que pasó desde que Magalí fue hallada muerta en el calabozo, sino que exige justicia y carga contra el gobierno provincial, apuntando y pidiendo directamente la renuncia del ministro de Seguridad, Luciano Anastasi.

La presentación:

“Desde el Bloque de Concejales SAN LUIS UNIDO, queremos expresar nuestro repudio por la muerte de Florencia Magali Morales en la comisaria de Santa Rosa del Conlara, al accionar policial por ser responsables de violencia institucional y no haber dado garantías para preservar la integridad y la vida de la víctima, repudiar el accionar del gobierno y en especial de su ministro de seguridad.

El 5 de abril de 2020, Florencia Magali Morales fue demorada por efectivos de la Comisaría N° 25 de la Localidad de Santa Rosa del Conlara. El informe policial indicaba que había sido detenida mientras “andaba en bicicleta en contramano” y que, “al revisar su D.N.I., se constató que estaba violando el aislamiento social obligatorio”, decretado por la pandemia. Esa misma noche, “apareció colgada en la celda en la que había pasado todo el día”. Lo cual se contradice con las imágenes obtenidas por las cámaras de una entidad bancaria que demuestra que ella ingreso voluntariamente a la comisaria, comenzando así un accionar policial con el objeto de obstaculizar la investigación correspondiente y ocultar el verdadero motivo de la muerte.

Frente las pruebas que fueron surgiendo en la investigación, a instancia de su familia, quedo demostrado que las autoridades policiales, judiciales y gubernamentales de la provincia intentaron todo el tiempo de ocultar o de desviar lo que era evidente, Florencia Magali, no se suicidó, si no que fue torturada y asesinada, tal como lo demuestra las pericias forenses que se conocieron en las últimas horas, una vez más. En San Luis se comete un femicidio amparado, ocultado y silenciado por el Estado, violando así los Derechos Humanos al no aplicar las leyes 26485, que protege a las mujeres víctimas de todas las formas de violencia, entre ellas, la institucional; la Ley 26791 que modificó el artículo 80 del Código Penal, incorporando el femicidio como un tipo de homicidio motivado por el género y la Ley 27499 que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos los niveles de los tres poderes del Estado.

Hoy el Gobierno Provincial pretende instalar un discurso progresista y de defensa de los derechos humanos, como de los sectores históricamente violentados, pero en la práctica se pone de manifiesto que son solo enunciados vacíos de contenidos y que no hay voluntad política para erradicar las violencias.

Florencia había salido en bicicleta a comprar alimentos para su familia, fue detenida. Florencia Magali Morales no se suicidó, ¡la mataron en la comisaria!

Hoy exigimos JUSTICIA para Magali y para todas la víctimas de la violencia institucional en San Luis, para así poder comenzar a construir una provincia democrática y respetuosa de los Derechos Humanos y de las Garantías Constitucionales, donde la justicia sea un derecho de todos y todas, y no un privilegio de las personas cercanas al poder Provincial. Queremos Verdad, justicia y Libertad.

Hoy, lamentamos una muerte, que pudo ser evitada. ¡El Estado es responsable!

Por todo lo expuesto es que solicitamos la renuncia inmediata del ministro de seguridad, por su manifiesta incapacidad para garantizar la seguridad en nuestra provincia, repudiamos las prácticas violentas y vejatorias de los derechos humanos llevadas a cabo por la Fuerza de Seguridad de la Provincia, pedimos el pronto esclarecimiento de los hechos que dieron lugar a la muerte de Florencia Magali Morales y la condena de los y las responsables, tanto de los efectivos policiales que intervinieron en la muerte, como en la obstaculización de lo sucedido, como de todas las personas que contribuyeron a ocultar o desviar la investigación.

Para que no haya más Muertes por Violencia institucional, es que exigimos Justicia”.

