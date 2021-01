A pesar de haber mantenido reuniones con titulares de la Secretaría de la Cultura a mediados de diciembre, los y las trabajadoras culturales señalaron que el vínculo se cortó y que continúan sin poder organizar exposiciones.

“Tanto Casa Azul como los otros espacios con los que estamos en contacto son de gestión independiente, sobrevivimos no necesariamente del público sino también de subsidios que vienen por parte, sobre todo, del Instituto Nacional del Teatro” expresó Martín Aragón, a cargo de Casa Azul – Periferia de Arte. “No es una actividad comercial pero sí necesitamos poder transitar el objeto que nos convoca, que es mostrar arte, mostrar cultura y sobre todo en la red que estamos constituyendo con salas independientes de San Luis, mostrar teatro”.

Casas culturales, como Casa Azul, piden la aprobación del protocolo para reactivarse.

El profesor de teatro expresó que “hoy en día tenemos vedada esa posibilidad” y que a pesar de haber generado un protocolo en las reuniones con Cultura, en base a un protocolo genérico que estableció la Nación, todavía no puede ponerse en marcha la actividad.

“Hasta el día de hoy no logramos que ese protocolo, que fue consensuado junto a Cultura, lo apruebe el Comité de Crisis. No sabemos el motivo y del otro lado, que mayormente estuvimos hablando con Gerardo Masman, no tenemos respuestas de por qué no se aprueba”.

“Todo el apoyo que tuvimos durante el 2020 a partir de la pandemia fueron propuestas que vinieron de Nación y que Cultura bajaba directamente, pero no se inició nada desde la provincia”.

Aragón también recordó que el año pasado, a partir de septiembre, desde la Multisectorial que reúne a artistas y distintas disciplinas se acercaron planteos particulares de las salas de teatro. Uno de esos pedidos era que la provincia facilitará la conexión a internet de espacios culturales para poder ofrecer shows por streaming, solicitud que tampoco prosperó.

“La decisión que tomamos la semana pasada fue empezar a conversar con los medios para visibilizar la situación y ver si así tenemos una respuesta más rápida de Cultura y seguimos insistiendo individualmente con los contactos que ya tenemos”.