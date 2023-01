Aseguran que no hubo sanción por la compra de dólares a San Luis

Esta semana, había trascendido que, presuntamente, el Gobierno de San Luis de Alberto Rodríguez Saá había sido sancionado por el Banco Central por la compra de dólar MEP. Así lo había asegurado el medio La Política Online. Sin embargo, desde el gobierno se encargaron de desmentirlo.

Desde ya, cabe aclarar que no se trataba de una sanción, tal como se explica en una nota anterior de Vía San Luis, sino de un impedimento automático por parte del Central por haber comprado una cantidad determinada (25 o 30 millones de dólares).

Por ello, tal como se había explicado, San Luis quedaba exento de acceder al mercado oficial por un plazo de 90 días.

La versión del Gobierno de San Luis ante la supuesta sanción

Ante la mencionada nota periodística, desde la Secretaría de Finanzas provincial explicaron que esta compra de dólar bolsa (o dólar MEP) se realizó dentro del marco legal. Así lo aseguró el jefe de Programa de Innovación Financiera, Javier Pérez.

Pérez detalló que la provincia utilizó parte de los bonos que posee para comprar dólares MEP el pasado 11 y 12 de enero, por un monto aproximado de 25 millones.

“No hubo tal sanción a la provincia, ni ningún tipo de notificación, ni del Banco Central ni de la Comisión Nacional de Valores… Es algo usual que se realicen movimientos dentro de lo que es la cartera de bonos, de las inversiones de la provincia”, expresó.

“Como a todo el mundo, el sistema automáticamente ya no le permite realizar la compra de dólares”, añadió.

También explicó que esta maniobra financiera “es lo que hace San Luis para tratar de mantener lo que es el poder adquisitivo de las inversiones, del ahorro. Si el día de mañana hay una devaluación, nosotros al tener los dólares físicos, estamos cubiertos”.

¿Qué pasó con los rumores de que San Luis había comenzado una corrida cambiaria?

La nota publicada por La Política Online también marcaba que las operaciones que había realizado San Luis habían favorecido a una corrida cambiaria. Pero para el Gobierno esta es una interpretación errónea.

“Las operaciones fueron por un total de 15,6 millones de dólares, y el mercado del dólar MEP un día promedio mueve alrededor de 200 millones. Es decir, el porcentaje que operó la provincia en relación al que operó todo el mercado, no llega al 10%. No tuvimos tanta injerencia en las operaciones diarias. Desde ese punto de vista puedo decir que no hemos sido los que iniciaron una corrida”, comentó Pérez.

A su vez, el funcionario explicó que la provincia únicamente opera el dólar MEP y que una corrida cambiaria involucraría también a otro tipo de la moneda extranjera como el dólar Blue (ilegal) y el contado con liquidación.

“Las cotizaciones ya venían en alza y lo que sucedió es que justo el día que la provincia operó, el MEP realizó una subida de cotización. Pero no lo atribuimos a una cuestión exclusivamente de nosotros”, expresó el funcionario.

Además, añadió que “el dólar MEP es un dólar legal, amparado por el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores y se opera a través de entidades bancarias, que emiten comprobantes de todas las operaciones que se realizan”.

La supuesta sanción afectaba la compra de insumos importados por parte de San Luis: la explicación

Ante esta información, Pérez detalló:

“La nota brinda información desacertada. La provincia, cuando requiere de cualquier insumo, como son los de tipo médico, lo realiza a través de proveedores del Estado. El pago que se hace a este proveedor es en pesos, así que nunca necesitamos dólares para hacernos de ningún tipo de insumo importado.

¿Qué es el dólar MEP?

El dólar Mercado Electrónico de Pagos (MEP) o también conocido como dólar Bolsa, es aquel al que se puede acceder mediante un bono argentino de los que cotizan tanto en pesos como dólares.

¿Cuántos y qué tipos de dólar hay en Argentina?

Actualmente, en el país tienen vigencia distintos tipos de dólar, tanto legales como ilegales.

Entre ellos:

Mayorista

Minorista

Coldplay

Ahorro

Netflix

Turista

Blue

Turistas extranjeros

Cedear

Cripto

Contado con liquidación

ADR

Lujo

Tarjeta Qatar

Tecno

Para economías regionales.

Fuente: El Diario de La República