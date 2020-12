El Titular Juzgado Penal N° 2 de la ciudad de Villa Mercedes, Leandro Estrada firmó la prisión preventiva a José Ernesto Paredes de 30 años de edad y lo procesó por el delito de producción de un incendio y actos de crueldad animal.

Paredes fue detenido por efectivos de la Comisaría 36° el día 13 de diciembre del corriente, por ser el presunto autor de haber incendiado una vivienda de la manzana 782 del barrio 250 Viviendas en la ciudad de Villa Mercedes , que pertenece a su ex pareja. El hecho ocurrió el 12 de diciembre pasado cuando su ex mujer no estaba en la casa. El atacante quedó registrado en los videos de los vecinos cuando acudieron a la vivienda en llamas y le salvaron la vida porque había quedado encerrado por el fuego que el mismo provocó.

La ex-mujer de Paredes relató que el hecho sucedió cuando ella y la hija de ambos fueron a festejar el cumpleaños de la niña y no estaban en la casa, donde sí quedaron sus perros, que murieron presa por las llamas. La mujer aseguró que es víctimas de amenazas desde hace tiempo y señaló que el pasado 28 de noviembre 2020 el detenido le habría escrito un mensaje en el que decía “si no estás conmigo, voy a hacer algo que no va a tener vuelta atrás”.

Paredes fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial acusado por matar los perros de la casa e incendiar la vivienda del barrio 250 Viviendas de Villa Mercedes.