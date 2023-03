El alcohol y el volante no van de la mano, siempre se debe designar a un conductor que no consuma bebidas alcohólicas para poder volver a casa sanos y salvos, o en caso de salir solos, tomarse un taxi o buscar otra opción para ser precavidos, como lo fue un hombre sanjuanino que bebió demás y para no tener que volver manejando a su casa en ese estado, lo resolvió de una manera muy particular y sorprendió a todos.

Un hombre de 42 años, fue el protagonista en las calles sanjuaninas, en la madrugada de este lunes 27 de marzo, cuando vecinos de la Capital de San Juan, se comunicaron al 911 por una rara situación que les llamó la atención.

Un sanjuanino bebió demás y tomó una particular decisión a la hora de manejar Foto: san juan 8

Tras el llamado, la policía llegó a la esquina de la Avenida Circunvalación y Nuche, donde se encontraron con una particular situación que los dejó perplejos: un hombre durmiendo en su auto, mientras el motor estaba encendido.

Cómo estaba el sanjuanino que se excedió de copas

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, junto a integrantes de la Dirección de Tránsito, se llevaron la sorpresa de este hombre durmiendo dentro de su auto en plena avenida, lo despertaron y le hicieron el test de alcoholemia, el cual dio positivo.

Un sanjuanino bebió demás y tomó una particular decisión a la hora de manejar (imagen ilustrativa) Foto: san juan 8

El hombre de 42 años que conducía un Ford Focus, quedó detenido y fue enviado a una seccional para resguardar su integridad física, según informa San Juan 8.

Por lo visto, el sanjuanino decidió no manejar por su estado de ebriedad y tomó una decisión que no fue la adecuada, pero por lo menos mantuvo a salvo su vida y la de los demás conductores y peatones.