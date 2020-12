Un anciano fue hallado en el interior de su vivienda sin vida, con varios puntazos en su cuerpo. La víctima fue identificada como Francisco “Paco” Archilla, un hombre de 60 años que vivía en Calle 6 y Ramón Franco, en la localidad sanjuanina del Médano de Oro. Un niño que vive a metros de su domicilio se topó con la sangrienta escena cuando notó que la puerta de su casa estaba abierta y, preocupado, decidió entrar.

De acuerdo a la publicación de Diario de Cuyo, para la Policía se trató de un homicidio en ocasión de robo. Una persona cercana al hombre contó que no tenía esposa ni hijos y señaló que posiblemente los delincuentes buscaban plata, ya que la víctima había cobrado el pasado 6 de diciembre una pensión que tenía por un problema que tenía en la espalda.

Además en ocasiones anteriores había sufrido otros robos. “Unas 5 veces ya le habían robado y hace como tres años lo amenazaron con un cuchillo y le llevaron el televisor”, contó un vecino. Y agregó: “Ayer en la tarde estaba conversando con un tío que lo venía a visitar de vez en cuando. No escuché ningún ruido, lo vi por última vez ayer alas 19.30. La casa no era de él, se lo prestaban y hacía más de 10 años que vivía en la zona. Era un hombre tranquilo, no tenía problemas con nadie”.

Lo cierto es que “Paco” apareció sin vida, con heridas cortantes en la zona del abdomen y en una de las orejas. La Policía se encuentra investigando el caso para dar con los culpables.