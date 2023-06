Triste noticia: falleció Rafa, el pequeño sanjuanino que esperaba una medicación que nunca llegó

La provincia de San Juan se encuentra conmovida ante el caso de Rafael Muñoz, un niño de 6 años que padecía Hipertensión Pulmonar Arterial y, debido a que un laboratorio no quiso entregarle el medicamento que necesitaba, el miércoles 14 de junio el pequeño falleció. La comunidad se siente indignada por la situación y, por el momento el laboratorio no ha brindado ninguna respuesta.

Falleció Rafa, el niño sanjuanino que esperaba una medicación que nunca llegó Foto: Instagram

Hacía meses que los padres del niño venían solicitando al laboratorio que le brinden el medicamento que Rafa necesitaba, y a pesar de que la Justicia ordenó la entrega del medicamento, la farmacéutica se negó a otorgarla.

Rafael Muñoz, el niño sanjuanino que falleció esperando un medicamento que le salvara la vida

Rafael Muñoz era un niño sanjuanino de 6 años que padecía de Hipertensión Pulmonar Arterial, una enfermedad rara y progresiva que genera presión alta en las arterias de los pulmones. El pequeño sufría síntomas como dolor de pecho y problemas para respirar, los cuales empeoraban cada día más.

Tras este diagnóstico, los médicos le recetaron Sotatercep, un medicamento que ayudaría al niño con esta enfermedad y le salvaría la vida. Sin embargo, el remedio no estaba permitido en la Argentina y los padres de Rafa pidieron ayuda a las autoridades para que se habilite el permiso y pueda ser de Estados Unidos.

Cuál fue la respuesta de la Justicia y el laboratorio ante el medicamento que necesitaba el niño sanjuanino

Luego de reiterados pedidos, el pasado mes de abril la Justicia Argentina ordenó al laboratorio MSD (Merck Sharp and Dohme) entregar el medicamento al niño, debido a que se había demostrado que la droga era eficaz para tratar su problema de salud. Sin embargo, la farmacéutica se negó a entregar el medicamento, argumentando que la compañía no se encontraba en Argentina y no podían importar el remedio desde Estados Unidos.

Así mismo, la sentencia de la Cámara Federal planteó una multa diaria de $150.000 al laboratorio si se negaba a entregar el medicamento, el cual tiempo después fue aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT). A pesar de esto, la farmacéutica continuó negando la entrega del fármaco.

Un niño necesita de un medicamento que no entra a la Argentina, para sobrevivir. Foto: Web/Imagen ilustrativa

Con el paso de los días, la salud de Rafael fue empeorando cada vez más, hasta que el pasado miércoles 14 de junio, el pequeño falleció. La comunidad sanjuanina quedó indignada y conmovida por el caso del niño y, por el momento, el laboratorio no se ha manifestado por lo sucedido.