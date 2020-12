Una tragedia que involucra a un joven trabajador genera conmoción en la localidad sanjuanina de La Bebida. Emanuel Alexander Pastrán se dirigía en su moto a la empresa productora y exportadora de ajos, a donde había ingresado hace poco tiempo, cuando se estrelló contra un eucalipto y murió. Tenía 24 años y muchos sueños por delante.

El accidente ocurrió este último domingo a las 13hs. El chico guiaba su Corven 110cc. por Pellegrini, en dirección Sur, cuando perdió el control y salió del pavimento, impactando contra uno de los tantos árboles que hay en el lugar. La víctima salió despedido y terminó dentro de una acequia, falleciendo en el acto.

La víctima tenía 24 años y viajaba en una moto 110cc. cuando ocurrió la fatalidad. Diario de Cuyo.

Su novia, Yamila Elizondo, declaró que al momento del accidente su pareja iba camino a su trabajo, ubicado en calle Meglioli y 5, en el departamento Rawson. La joven comentó que llevaba el casco entre las piernas, aunque entre lágrimas sostuvo que la protección de nada iba a servir porque el impacto fue muy fuerte.

“La Policía no me dejaba pasar pero yo me metí y di vuelta el cuerpo... estaba boca abajo. Era él... no lo puedo creer, yo pensé que ya estaba en el trabajo. Antes de que se fuera me dijo si quería ir con él, pero decidí quedarme, nunca imaginé algo así”, lamentó la adolescente.

Ambos estaban en pareja desde hace dos años y vivían en una casita que alquilaban en el Loteo San Nicolás, en Pocito. Tenían una vida tranquila y feliz. De hecho Yamila comentó que atravesaban una buena situación económica después de que su novio dejó de trabajar como albañil y pasó a estar en blanco en una empresa que exporta ajos.