En el departamento Ullum, provincia de San Juan, reina la conmoción. Este fin de semana un hombre falleció después de ser acuchillado por su pareja, una mujer de 35 años, conocida como Ester Villalobos. Aunque en un principio la acusada dijo que la víctima cayó sobre una viga, más tarde fue desmentido en la comisaría, donde finalmente ella misma confesó el crimen. Al declarar repitió una y otra vez la palabra “perdón”.

El hecho ocurrió entre el viernes y sábado en la madrugada. La víctima, Jorge Cortez, y Villalobos estuvieron en un cumpleaños de un familiar hasta las 3.30 de la noche. De allí partieron hacia un “pool” para seguir tomando. Ya sobre las 5 de la madrugada volvieron a la vivienda que comparten, ubicada en Villa Santa Rosa. Por razones que se desconocen e investigan, minutos después de llegar a la vivienda ocurrió la desgracia.

Jorge terminó con un puntazo en el corazón. Su cuñado y un menor llegaron a la casa y se encontraron con la escena macabra. Al ver al sujeto gravemente herido lo cargaron en un auto Volkswagen Gol y lo llevaron al CIC de Villa Ibáñez. En el centro asistencial no pudieron hacer nada y lo enviaron al hospital Marcial Quiroga, sin embargo todo fue en vano porque no resistió y murió en el camino.

Cuando la Policía llegó a la vivienda de la víctima, la mujer, es decir su novia, dijo “perdón”. Después intentó explicar que se “había caído sobre una viga”, pero esa hipótesis duró muy poco porque la propia mujer terminó confesando minutos después que ella había acuchillado a Cortez.

Villalobos quedó detenida. En su vivienda hallaron el cuchillo homicida, que tras el ataque habría sido limpiado.

Los vecinos salieron a defender a la víctima y negaron que sea violento. Tiempo de San Juan

En el barrio ullunero los vecinos están sorprendidos y dolidos. Consultados por Tiempo de San Juan, expresaron que el fallecido no era un hombre violento, que era bueno y no se metía con nadie. “Le había cortado el pelo ayer (por el viernes) y ahora me enteré de esto, quedé perplejo, no lo podía creer”, expresó el peluquero del lugar.