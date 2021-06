El sanjuanino Fernando Sánchez salió con su bicicleta rumbo a la cosecha el pasado 30 de marzo cuando de manera inesperada un Ford Falcon lo embistió desde atrás en la zona de Las Chacritas. La víctima, de 23 años de edad, sufrió graves heridas en su cabeza y quedó en coma durante 24 días. Además, estuvo 31 días en terapia intensiva y cuando lo entubaron en la ambulancia que lo trasladó al hospital Rawson, su pulso se deterioró y quedó al borde de la muerte.

Fernando comenzó a despertar después de un mes desde que se produjo el accidente. Su pareja, Caren Castro, relató a Diario de Cuyo: “He presentado un expediente en Desarrollo Humano para su rehabilitación y cada día que pasa y no lo aprueban es un día menos para Fernando. Básicamente tiene que volver a aprender a hacer todo: a moverse, a levantarse, a tomar las cosas, a caminar”. Luego, la pareja de la víctima agregó: “Nos han dicho que cada día de la rehabilitación que él necesita tiene un costo de 19.000 pesos, algo imposible para nosotros. Apenas podemos costear algunas cosas con lo que juntamos con la familia y algunas rifas que hacemos. Lo que pedimos es que se apure la aprobación, yo presenté ese expediente el 15 de mayo y todavía no sale”.

Además, afirmó que presentó otro expediente en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Humano por los descartables que necesitará Fernando si es que le habilitan la rehabilitación: “Necesitamos pañales y filtros para la traqueotomía que tiene, para poder llevarlo higienizado a la rehabilitación. Además de alimento porque él se está nutriendo ahora con un botón gástrico que va directamente a su estómago, debe aprender a comer de nuevo”.

Finalmente, Caren concluyó: “Que se haya despertado es un milagro porque nos dijeron que casi no había esperanzas por sus golpes en la cabeza. Ahora incluso me reconoce, ha llorado al ver a su familia por video llamada, toma el celular con sus manos. Es un luchador, está intentando seguir con la vida y ya está en condiciones de iniciar la rehabilitación, pero no podemos saber cuál es el límite de su recuperación hasta que no la autoricen, es lo único que pedimos”.